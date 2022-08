Biztató játék a nemzetközi kupában, nagy küzdés, egy 3–0-s vereség és egy 2–1-es győzelem, ezzel sajnálatos kiesés. Noha az előző mondat minden szava illik a Kisvárda Master Good Európa Konferencia Liga-szereplésére, mégsem a szabolcsiak teljesítményéről emlékeztünk meg újból, hanem a Mol Fehérvár FC Ekl-párharcáról van szó. A Fejér megyeiek hasonló módon estek ki a Köln ellen, mint tette azt két hete a Várda is a Molde elleni párviadalában. Kérdés, hogy ilyenkor a bravúr közeli produktum ad nagy erőt, vagy a kiesés okozta bánat és a fáradtság a nagyobb. Ez azért foglalkoztat minket, mert a két magyar élcsapat vasárnap egymásnak feszül a Várkerti Stadionban.

– Nagyon rövid tapasztalatból tudok beszélni erről – próbált felelni a fentebbi kérdésre Török László, a Kisvárda vezetőedzője. – Mindenek előtt hagy mondjam el, mint magyar klubnak, nagyon szurkoltunk a csütörtöki mérkőzésen a Fehérvárnak, hogy sikerrel vegye az akadályt. Ha ránézünk az eredményre, mondhatjuk, hogy sima nulla három, de volt rá esély, hogy szépítsenek a hazaiak és kiharcolják a hosszabbítást. Ez ugyan nem sikerült, így is gratulálhatunk az eddigiekhez. Visszatérve a kérdésre, mi szűkebb kerettel tudtuk kontrollálni a heti két mérkőzést, ezt ők is meg tudják tenni. A helyzetüket persze nem ismerjük, nem tudhatjuk, egyénenként mennyire fáradtak, ki bajlódik sérüléssel. Vannak előnyei és hátrányai a hétközi meccseknek, a klubok belső ügye és feladata, hogy jól jöjjenek ki belőle.

A várdaiak egy-egy védekezési hibát leszámítva remekül teljesítenek eddig a bajnokságban. A kezdeményező támadó focinak két győzelem és két döntetlen, listavezető pozíció, valamint a mezőnyben legtöbbnek számító tíz gól az eredménye. Bízunk benne, hogy Rafal Makowskiék az eddigi legerősebb hazai ellenféllel szemben is irányítani tudják a játékot.

– Valóban a bajnokság egyik legerősebb csapatával találkozunk. Felkészültünk, mint az eddigi ellenfeleinkre is, emellett magunkat is erősítettük a héten. Jó állapotban vagyunk, ezt mutatják az eddigi teljesítménymutatók és az eredmények. Kellő magabiztossággal és önbizalommal várjuk a mérkőzést. A nemzetközi kupaszereplésünk idején is mondtam, hogy a földön kell maradunk, még mindig nem szabad nézni a tabellát, mert nagyon az idény elején vagyunk, de nyilvánvaló, hogy továbbra is fontos számunkra az eredmény és a jó játék – tette hozzá a mester.

Labdarúgás: NB I., 5. forduló

Péntek: Újpest–Paks (20.00)

Szombat: Mezőkövesd–Vasas (15.30), Kecskemét–ZTE (17.30), DVSC–Puskás Akadémia (19.45)

Vasárnap: Kisvárda–Fehérvár (14.30), Ferencváros–Honvéd (17.30)