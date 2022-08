Labdarúgás: megyei II. osztály, 1. forduló, tippelő

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Homann Richárd, a Nagykálló edzője.

Tiszavasvári–Biri: – A hazai csapatot most is az élmezőnybe várom. A mérkőzésről annyit: a Biri biztos nem adja olcsón a bőrét, ennek ellenére hazai győzelemre tippelek.

Kálmánháza–Kótaj: – Nálam a kótaji csapat a csoport egyik favoritja, de azzal nem mondok újat, hogy idegenben sosem egyszerű. A hazai együttest képesnek tartom arra, hogy megnehezítse a vendégek dolgát, de a jobb erőkből álló Kótaj elviszi mindhárom pontot.

Ófehértó–Geszteréd: – Én nem sokat hallottam a két csapatról, így egy kicsit hagyatkozom az előző bajnokságra: küzdelmes meccset várok, hazai győzelemmel.

Kék–Nyírlugos: – Két azonos képességű csapat találkozóján a hazai pálya miatt a Kék győzelmére fogadnék.

Levelek–Apagy: – Újoncnál kezdeni sosem egyszerű, pláne nem szomszédvári derbivel. Tudjuk, hogy ezek a meccsek harakirik mindig, de az Apagyot tartom esélyesebbnek, vendéggyőzelmet tippelnék.

Rakamaz–Szakoly: – Hiába faggatom Ádó barátomat, nem mond semmit a hazaiakról, egy-két igazolást suttognak. Az újonc vendéggárda szerintem jó csapat lesz. A mérkőzést döntetlenszagúnak érzem.

Nagykálló–Tiszalök: – Szeretnénk az új szezont eredményesen kezdeni! A Tiszalök jól igazolt, de hazai pályán győztes meccsel akarunk debütálni!

Nyírerdő csoport

Tippel: Balla János, az Újdombrád edzője.

Fényeslitke–Nyírkarász: – Az előző szezont mindkét csapat elég nehézkesen fejezte be, ha az új idényben eredményesebbek akarnak lenni, már az elején el kell kezdeniük a pontgyűjtést. A hazai pálya előnye dönthet.

Szabolcsveresmart–Ladányi TC: – Mindkét csapatban volt változás a nyári szünetben. Ha Sajtos Bandiék nyugodtan akarják ezt a szezont végigcsinálni, szükségük van meglepetéspontokra is. Egyből itt a lehetőség.

Vaja–Baktalórántháza: – A Baktalórántháza most került a csoportunkba, focihagyományát ismerve biztos komoly céllal érkezett, de már az első fordulóban az egyik legjobb csapattal találkozik. Nem biztos, hogy örülni fognak a csoportváltásnak.

Ajak–Tuzsér: – Rutinos centerrel erősödött az Ajak, amely a Balla Bau Teamben acélosodik kispályán. Sok sikert kívánok Cukiéknak!

Pátroha–Gergelyiugornya: – Az előző szezon eredményei alapján ez rangadó. Az edzőmeccsek alatt tapasztaltuk a hazai pályán játszó Pátroha erősségeit, de a profi módon erősítő Ugornya esélyesebb.

Gyulaháza–Záhony: – Kérdéses, hogy a Gyulaháza kiesés után milyen játékerőt képvisel. Szerintem a fiatalokkal ütős csapatuk lesz, de a Záhony sem feltartott kezekkel érkezik.

Tiszakanyár–Újdombrád: – Szomszédvári rangadó előtt nekünk volt még egy kupameccsünk. A továbbjutás után szeretnénk hárompontos mérkőzést ünnepelni.

Gémtech csoport

Tippel: Disznós Gusztáv, a Kocsord edzője.

Sonkád–Csengersima: – Érdekes meccs elé nézünk. A Sonkád nagyon jó támadófocit játszik, aminek néha a védelem látja a kárát. Otthon mindenkire veszélyes, de a Csengersima bajnok szeretne lenni, ezért sokgólos meccsen vendéggyőzelemre tippelek.

Ópályi–Encsencs: – Nagyon jó baráti viszonyban vagyunk az ópályi csapattal, amely nyáron fiatal, tehetséges játékosokkal erősített. Az Encsencsről keveset tudok, ezért ha nem nyomja össze a teher a fiatalokat, győzelemmel kezdhet az Ópályi.

Milota–Szatmárcseke: – Elek Laci barátomék nehéz felkészülésen vannak túl, de az eredmények alapján úgy látom, jól sikerültek az erősítések. Szatmárcsekén kérdéses, hogy a sok távozót hogyan tudták pótolni. Véleményem szerint győzelemmel kezd a Milota.

Vámosoroszi–Nagydobos: – Évek óta kiemelkedik az Oroszi a megye kettőből, egységes a csapat, jó, látványos focit játszik. A Nagydobos is jól erősített, kérdéses, mennyi idő kell, hogy beilleszkedjenek az új igazolások. Az Oroszit hazai pályán valamivel esélyesebbnek tartom.

Őr–Kocsord: – Nehéz szezonkezdésre számítunk a jó erőkből álló, frissen feljutott, hazai közönség által buzdított Őr ellen, viszont úgy érzem, hogy jól erősítettünk. Nagyon vártuk a szezonrajtot, a fiúkban él a bizonyítási vágy. Szeretnénk győzelemmel kezdeni a bajnokságot.

A Tisztaberek–Fehérgyarmat mérkőzést novemberben rendezik; a Nyírvasvári szabadnapos.