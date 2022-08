Labdarúgás: megyei II. osztály, Pannónia Zrt. csoport, 1. forduló

Kálmánháza–Kótaj 0–5 (0–4)

Kálmánháza, v.: Oláh.

Kálmánháza: Kiss – Szabolcsi (Nyiri), Baumgartner, Tóth, Matejkó (Dávid), Lipták (Lakatos), Kotricz (Majláth), Fekete, Varga (Palcsák), Nagy L., Korsoveczki. Edző: Kotricz Zoltán.

Kótaj: Csikós – Sallai, Hangácsi (Illés), Nagy D., Papp, Balázs (Petruska), Sárközi (Kató), Balogh (Kormány), Bagoly, Csörgő, Szarka (Boros). Edző: Seregi Mihály.

Gól: Csörgő 2, Papp, Balázs, Balogh. Ifi: elhalasztva.

Kotricz Zoltán: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első három-négy kapura lövés hozzánk köthető, majd az ellenfél egyéni akció végén megszerezte a vezetést, ami után teljesen fegyelmezetlenné váltunk, rengeteg hibát követtünk el. A játék minden elemében elcsúsztunk, messze voltunk egymástól és az ellenféltől is, túl nagy területeket hagytunk számukra és szinte minden labdavesztésünk után gólokat szereztek a kontráikból, ezzel már az első félidőben eldöntötték a mérkőzést. A második játékrészben sem tudtunk igazán változtatni, a Kótaj könnyedén és kényelmes futballal megszerezte a három pontot. Az első mérkőzésünk rengeteg hibát hordozott magában, a következő fordulókra igyekeznünk kell minél előbb javítani ezeket, illetve minél előbb összecsiszolódni. A Kótaj megérdemelten nyert ilyen különbséggel is, további sok sikert kívánunk!

Seregi Mihály: – Az idény első bajnoki mérkőzésén magabiztosan nyertünk, akár több gólt is elérhettünk volna, ha jobban koncentrálunk. Gratulálok a fiúknak, további sok sikert a Kálmánházának!

Ófehértó–Geszteréd 0–3 (0–1)

Ófehértó, v.: Tóth.

Ófehértó: Duleba S. – Győrfi, Pál, Magyar, Pór, Duleba Sz., Kiss, Király (Horváth), Papp, Murguly (Kovács), Király. Edző: Gresu Mihály.

Geszteréd: Papp – Mikó, Orosz (Horváth Sz.), Horváth L., Koncz, Szilágyi, Balogh, Serbán, Dobos (Lovas), Nagy, Birovecz (Kiss). Edző: Horváth László.

Gól: Birovecz, Dobos, Szilágyi. Kiállítva: Duleba Sz. (76.), Pál (82.). Ifi: 4–2.

Gresu Mihály: – Az első félidőben kihagytuk a helyzetek, ami megbosszulta magát. Megérdemelten nyertek a geszterédiek, gratulálok nekik!

Horváth László: – Nem volt rossz, megérdemelt győzelmet arattunk, gratulálok a csapatnak, további sok sikert az Ófehértónak! A csapat ezzel a győzelemmel gratulál és sok boldogságot kíván Vass Gergőnek és kedves feleségének!

Kék–Nyírlugos 5–2 (2–2)

Kék, v.: Veres.

Kék: Virágh (Chriszt) – Pauliska, Veress, Poór, Szuromi (Mátrai), Bodó, Lakatos (Duan), Ferenczi (Varga), Novák, Dócs, Veress (Marsi). Edző: Borza László.

Nyírlugos: Illyés – Kavalecz, Illés, Lakatos (Sinka), Sveda, Pénzes, Balogh, Vass, Szabó, Csákányos, Holló. Edző: Kavalecz Béla.

Gól: Szuromi 2, Novák, Ferenczi, Mátrai, illetve Vass 2. Kiállítva: Illyés (16.), Illés (62.). Ifi: 6–0.

Borza László: – Hullámzó teljesítménnyel, de a legfontosabb, hogy sikerült itthon tartani a három pontot.

Kavalecz Béla: – Sajnos a játékvezető, már a tizenhatodik percben arrogánsan beleszólt a mérkőzésbe, így nem volt más lehetőségünk, csak a vereség.

Levelek–Apagy 2–2 (1–1)

Levelek, v.: Kósa.

Levelek: Kiss – Pásztor, Horváth, Juhász (Nagy P.), Marincsák (Nagy S.), Ferenczi (File), Csekk, Mocsár (Gulyás), Jóni (Vass), Busák, Gebri. Edző: Fabók István.

Apagy: Polgári (Viszokai) – Budai (Harsányi), Árpási, Marics T., Nagy, Rubóczki, Hegedüs, Marics G., Hajdu, Németh. Játékos-edző: Németh Attila.

Gól: Marincsák, Jóni, illetve Marics T., Marics G.

Fabók István: – Még mindig veretlen vagyunk.

Németh Attila: – Első félidő ott, második félidő itt – volt itt minden, ami egy szomszédvári rangadón megeshet. Szezoneleji ez a mérkőzés számunkra, van miben javulnunk. További sok sikert a Leveleknek!

Nagykálló–Tiszalök 4–1 (1–1)

Nagykálló, v.: Fehér.

Nagykálló: Pekk – Erdei, Marozsán, Sipos, Árki (Bakó), Simon, Mondok, Puluczkai (Dálnoki), Marinka, Mező (Málik), Nagy. Edző: Homann Richárd.

Tiszalök: Palencsár – Venczel (Kiss), Balogh, Péntek (Lakatos), Cseh, Puncsák, Kiss, Bognár, Galambosi, Gál, Aszalós (Balogh). Edző: Magyar Gergely.

Gól: Sipos 2, Marozsán, Nagy Zs., illetve Cseh. Kiállítva: Bognár (49.). Ifi: 6–4.

Homann Richárd: – Igaz, voltak fordulatok a mérkőzésben, de a legfontosabb a három pont begyűjtése volt, amiért nagy gratuláció a fiúknak!

Magyar Gergely: – Sajnos ezen a mérkőzésen semmi nem úgy alakult, ahogy mi szerettük volna, már az első félidőben is csak a kapusunk teljesítménye miatt voltunk pariban. A kiállítás megpecsételte sorsunkat, megérdemelten nyert a hazai csapat.

Rakamaz–Szakoly 5–6 (3–1)

Rakamaz, v.: Piskóczi.

Rakamaz: Simkó – Tóth (Galambos), Barzó, Kántor, Karacs, Marozsán, Huncsik, Parádi, Szabó, Ludas, Heindrich. Edző: Madalina György.

Szakoly: Oláh – Soós, Bacskai (Nagy A.), Ruska, Bodai K., Török, Bodai M. (Fodor), Nagy T., Tasi, Balázsi, Koskovits. Játékos-edző: Géczi Péter.

Gól: Szabó 3, Tóth, Marozsán, illetve Balázsi 2, Bodai K., Soós, Ruska, Nagy T. Kiállítva: Parádi. Ifi: 12–0.

Madalina György: – Négy egyről, öt kettőről saját magunkat vertük meg.

Géczi Péter: – Majdnem megvertük magunkat, de tíz perccel a vége előtt, öt hármas hazai vezetésnél még időben kapcsoltunk. Gratulálok a fiúknak!

Szombati eredmény

Tiszavasvári–Biri 1–0 (1–0)