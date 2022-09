Mozgalmas nyara volt a Nyíregyházi Sportcentrum tehetséges úszójának, Barna Bianka Dorottyának, hiszen júliusban még ifjúsági Európa-bajnokságon szerepelt, nyár végén, szeptember elején pedig már Peruban vett részt az ifjúsági világbajnokságon. A 16 éves sportoló Limában is igen foglalkoztatott tagja volt a 16 fős magyar csapatnak.

– Az Európa-bajnokság után egy hét pihenőt kaptam, majd öt héttel a világbajnokság előtt kezdtem el a felkészülést – összegzett a fiatal úszó. – Augusztus 20-án utaztunk ki, ott volt egy egyhetes, csapatösszerázó edzőtábor, majd harmincadikán kezdődött a verseny. Egyéniben 50 és 100 mellen indultam, érdekelt voltam a 4x100-as női vegyes váltónak, illetve a verseny hetében tudtam meg, hogy a 4x100-as mix vegyes váltónak is tagja leszek. Az egyéni számaimban középdöntőt úsztam, mindkettőben a tizenegyedik helyen végeztem. A mix vegyes váltónk második lett a döntőben, viszont kizárták szabálytalan váltás miatt, a női vegyes váltóval pedig negyedikek lettünk. Az utóbbi miatt sem bosszankodtunk nagyon, szép eredménynek tartom, mindannyian megpróbáltuk a legjobbunkat úszni. Utolsó nap utolsó versenyszámában már fáradt voltunk, pedig ha az Eb-időt megússzuk, akkor nyerünk volna. Összességében elégedett vagyok a versenyzésemmel.

Bianka azt mondja, értékes tapasztalatokkal gazdagodott a világ másik végén megrendezett színvonalas világeseményen.

– Néhány nagyobb ország mint Amerika, Kanada, Ausztrália vagy Svédország nem vett részt a versenyen, így is erős mezőny jött össze, sűrűn voltak az időeredmények, nehéz volt bekerülni egy-egy döntőbe vagy középdöntőbe – tette hozzá Urbin Tamás tanítványa. – A verseny jól szervezett volt, az edzőtábor viszont picit rosszabb körülmények között ment végbe: szabadtéri uszodában edzettünk, 15-20 fok között mozgott a hőmérséklet, emiatt a víz is hűvösebb volt. Az edzőtábor alatt egyszer mentünk le az óceánpartra, illetve a verseny végén bementünk a városba, de nem nagyon tudtunk szétnézni, mert épp tüntetéseket tartottak. Azt azért megtapasztaltam, hogy jóval másabb a kultúra, főleg a közlekedés kaotikus, nem nagyon tartják be a szabályokat. A szállodában odafigyeltek arra, hogy mindenki választhasson neki megfelelő ételt, így helyi különlegesség helyett számunkra is megszokottakat ehettünk. Nagyon jó élmény volt a világbajnokság, jó tapasztalatokat szereztem.

Bianka a jól megérdemelt – ám csak kisebb – pihenő után újabb felkészülésbe kezdett, hiszen november közepén rövid pályás országos bajnokságon vesz részt, majd december elején a korosztályos rövid pályás ob-n méreti meg magát.