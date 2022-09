A második játékrészt is jól kezdte a Nyíregyháza, Cicic pimasz pontjával már 6:3-ra vezettek. Két időkéréssel próbálta felrázni csapatát Horváth András, tíz pontos hátrányukból sikerült is faragniuk. Ekkor a görög mester hívta magához övéit. A rövid pauzát követően már nem engedte ki a szettet a kezéből a Nyíregyháza, a játékrész végén pályára lépett a saját nevelésű Tolnai Janka. A fiatal feladó tagja volt a Vasvári Pál Gimnázium országos diákolimpiai negyedik helyezett csapatának.

A harmadik szettet a vendégek kezdték jobban, Karaoglu nyitását követően azonban a Nyíregyháza hatnál azonban utolérte ellenfelét. A török játékos nyitásaiból át is vette a vezetést a Fatum. Lászlop ászával már öttel is vezettek a hazaiak. A szett végén Rufin-Martinez is beszállt, a Nyíregyháza pedig magabiztosan hozta a harmadik szettet is.

Így a Fatum Nyíregyháza szombaton 16 órakor a Békéscsaba ellen játszik a döntőben.

Fatum Nyíregyháza–UTE 3:0 (17, 17, 16)

Continental Aréna, v.: Villás, Kulcsár.

Nyíregyháza: Cicic 6, Karaoglu 10, Földi 2, Jurdza 14, Lászlop 8, Leban 13. Csere: Tóth (liberó), Ambulija 1, Tolnai, Rufin-Martinez. Vezetőedző: Leonidasz Gaitanakisz.

UTE: Preval 6, Kilyénfalvi 2, Hiruela 14, Sziládi 6, Boskó, Stojanovics 3. Csere: Baksa (liberó), Németh 2. Ambrosio 1, Goodwin. Vezetőedző: Horváth András.