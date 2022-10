Az NB III. Keleti csoportjának 15. fordulójában mindkét megyei csapatunk idegenben szerepel. A Sényő-Carnifex FC a sereghajtó Békéscsaba II. 4-2-s legyőzése után az elmúlt játékkört szintén győzelemmel abszolváló Füzesgyarmat otthonába látogat. A vendéglátó két vereséget követően lépett ismét a győzelem útjára, formáját igyekszik a szabolcsi klub ellen is átmenteni.

– Erős, masszív csapathoz látogatunk, ennek ellenére szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni, de a hazaiak is a három pontban gondolkodnak – mondta el lapunk megkeresésére Imrő László, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a Sényő munkáját. – Füzesgyarmaton általában remek mérkőzéseket szoktunk játszani, így ezúttal is kiváló hangulatú meccsre készülünk.

Gerliczki Máté személyében új edző felügyeli a szakmai munkát a Kisvárda Master Good II.-nél, Nagy Mihály Krisztiánék a hétvégén Jászberénybe utaznak, amely klub egy borzasztó szezonkezdet után igyekszik felzárkózni a középmezőnyhöz. Az októberben még nyeretlen – az előző négy mérkőzését elvesztő – Várdára nem vár könnyű feladat, még akkor sem, ha a realitást nézve a kerete jóval erősebb, mint az ellenfeléé. – Két nagyon fontos feladatunk van ebben a helyzetben, egyrészt a tabella nem néz ki valami jól számunkra, ezen azonnal változtatnunk kell, erre van hat fordulónk. A másik, hogy a fiatal pontjainkat az első csapatnál eddig javarészt Hindrich Ottóval gyarapítottuk, de szeretnénk, hogy ez olyan formában változzon, hogy akár a mezőnyjátékosokkal is tudjunk pontokat gyűjteni – nyilatkozta Gerliczki, aki az élvonalbeli csapat szakmai stábjában is megtartotta pozícióját, hisz kinevezésének egyik célja éppen az, hogy a vezetőségnek közvetlen rálátása legyen a tartalékokra.

Labdarúgás: NB III., Keleti csoport, 15. forduló, vasárnap, 13

Füzesgyarmati SK-Sényő–Carnifex FC, Füzesgyarmat, Lázár Gyula Városi Sporttelep, v.: Virág (Volentics, Gordos), Jászberényi FC–Kisvárda Master Good II., Jászberényi Városi Stadion, v.: Gál (László, Varga)

További mérkőzések: DVTK II.–Vasas II., Tiszafüred–DVSC II., BVSC-Zugló–Eger, DEAC–Pénzügyőr, Körösladány–Tiszaújváros, BKV Előre–Hatvan, Karcag–Békéscsaba II., Putnok–Hajdúszoboszló