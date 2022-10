Kevés helyzetet és igazi nagy csatát hozott vasárnap az NB III. Keleti csoportjának megyei rangadója, amelyen a Sényő egygólos győzelmet aratott Kisvárdán (0-1). A hazaiak mestere érthetően elégedetlen volt a látottakkal.

– Azt történt a pályán, amit elterveztünk, az első félidőben nagy labdabirtoklási fölényt alakítottunk ki, emellett legalább négy, öt hatalmas helyzetünk is adódott. Sajnos azonban míg korábban kimaradtak a helyzetek, ezúttal öncélúan, a saját érdeküket szem előtt tartva játszottak támadóink. Természetesen ezekből nem is születtek gólok. A második félidőben rákapcsoltunk, ez azonban nem vezetett eredményre, aztán a Sényő vezetett egy nagyon szép kontrát, amelynek végén betaláltak. Ezután is voltak helyzeteink, majd jött a büntető, amelyet sajnos kihagytunk. A vereségért csak magunkat okolhatjuk, öncélú játékunknak köszönhető ez az eredmény. Van néhány játékos, aki ezen a találkozón eljátszotta a bizalmat, szerencsére vannak fiataljaink, akik bizonyítani akarnak – értékelt Kocsis János.

A vendégek edzője Fiumei Viktor, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a Sényő munkáját így látta a mérkőzést.

– Ha nem is a világ legszebb és legjobb játékával, de nagyon értékes három pontot szereztünk, az osztály egyik meghatározó és nagyon masszív csapata ellen, ráadásul idegenben – tekintett vissza Fiumei Viktor. – Ami külön öröm, hogy végre a védekezésünk és támadásaink egyensúlyba kerültek. Elöl az eddigiekhez többször is veszélyesek voltunk ellenfelünk kapujára, hátul pedig lehoztuk a meccset kapott gól nélkül. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Kisvárda a hajrában tizenegyest hibázott, mindezek ellenére azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk – zárta Fiumei Viktor.

A Kisvárda II. vasárnap a Karcagot fogadja, míg a Sényő a Hatvan vendége lesz.