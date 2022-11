Újabb körön vannak túl a különböző korosztályban és osztályban szereplő fiatal focistáink. A Várda Labdarúgó Akadémia együttesei közül az U17-esk idegenben nyertek a Fradi ellen. Az U 19-eseknél megyei derbit játszottak, ezen a házigazda kisvárdaiak legyőzték a Szpari fiataljait. Az U 17-es tarpaiak otthon kikaptak ezzel lekerültek az tabella éléről. A nyilatkozatok forrásai (kisvardafc.hu és nyiregyhazaspartacus.hu)

U19. Alapcsoport, 7. forduló

Várda Labdarúgó Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 2–1 (1–0)

Várda LA: Popovics – Muromszkij, Kobeljas, Babics (Zizics), Osztrusko, Poludnjak, Szirota, Ténai, Rózsa (Dreznal), Bokor (Jene), Ésik (Puporka). Edző: Csernijenko Ruszlan. Spartacus: Harman - Spisák, Varga, Karácsony, Konzili (Asztalos), Bertók (Czimer-Nyitrai), Szabó (Garda), Szopkó, Horváth, Forgó(Pásztor), Nagy D. Edző: Lengyel Roland. Gól: Bokor (5. és 54.), illetve Karácsony (11-esből, 84.)

Csernijenko Ruszlan: – Az egész csapat megpróbálta megvalósítani, azt, amit a mérkőzés előtt kértünk tőle. Jól játszottunk, nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, végig mi irányítottunk. Hamarabb is lezárhattuk volna a találkozót, de a bekapott góllal tovább nehezítettük a dolgunkat. Örülök a győzelemnek és gratulálok a csapatnak!

Lengyel Roland: - Nem kezdődött számunkra jól a mérkőzés, már a negyedik percben hátrányba kerültünk. Ennek ellenére bátran és jól játszottunk. Varga többször is jól futotta meg a területeket, volt két-három nagy lehetőségünk az egyenlítésre, de az ellenfél kapusa egy hatalmas bravúrt bemutatva őrizte meg a csapata előnyét. A második félidőben egy jogosan megítélt büntető után tovább növelte előnyét a Kisvárda, azt követően változtattunk a csapat összetételén, majd Karácsony révén szépítettünk. Ezután egy adok-kapok játék alakult ki a mérkőzésen, amiben meg volt a lehetőség az egyenlítésre, de a hazai csapat is növelhette volna előnyét. Összességében az eredménnyel nem, de a mutatott játékkal elégedett vagyok. Voltak nagyszerű teljesítmények a csapatban.

U17. Kiemelt csoport, 7. forduló

Ferencvárosi TC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–2 (0–1)

Várda LA: Kovács – Tenkács, Krucan, Osztrovka, Kereszti (Klinfinszkij), Bliznjuk (Szabó), Scsadej (Bojcsuk), Kiricsenko (Kun), Biljusz, Babják (Herc), Kancsij. Edző: Belényesi Miklós. Gól: Kancsij (10.), Klinfinszkij (95.).

Belényesi Miklós: – Hatalmas gratuláció a csapatnak, óriási győzelmet arattunk! Olyan büszkeséget érzünk most, ami leírhatatlan! Minden játékoson látszott, hogy itt csak egy eredmény születhetett, hogy a Kisvárda nyerni fog! Egymást múlták felül jó teljesítményben és a kapusunk a lehetetlent is megfogta! Az egyik legjobb csapatot sikerült legyőzni hazai környezetben! Hamarabb is lezárhattuk volna a mérkőzést, de hiányzott az a bizonyos jó megoldás a végén ami a legvégén azért jött, nyilván ehhez szerencse is kell, de tettünk érte! Most olyat élünk át ami nem sokszor van egy életben, ezért megpróbáljuk kiélvezni minden pillanatát míg hazaérünk!

Alapcsoport, 7. forduló

Tarpa-Bene Ferenc LA 0-1 (0-0)

Tarpa: Csicskan - Hahijev, S. Hacsek, Sztankovics, Kyniv (Shved), Ehei, Boldozsár, Burdika Zolotoveszkij, Kolesnyik (Soima), Y. Hacsek . Edző: Volodimir Kulik. Gól: Pressing (72.).

Zalaegerszeg TE–Nyíregyháza Spartacus 0-0

Spartacus: Sarkadi – Lupsa (Kovalecz), Ur, Kárpátfalvi, Takács, Czimer, Tóth (Túróczi), Kozák, Veszeli (Urr), Márton , (Barancic-Kovács ). Edző: Gyurovics Zsolt.

Gyurovics Zsolt: - Összességében sok párharcot hozó mérkőzésen van hiányérzetem az első játékrészben mutatott játék tekintetében. A második negyvenöt percben játékunk feljavult, fejben is koncentráltabbak voltak a játékosok, kezdeményezőbbek voltunk, a cserék is új lendületet adtak a csapatjátékhoz. A játék képe alapján közelebb álltunk a győzelemhez.

U16. Kiemelt csoport, 8. forduló



Puskás Akadémia FC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–0 (0–0)

Várda LA: Sira – Szabó, Csáki, Németh, Koljada, Kozma (Vass), Molnár, Kuzma, Csengeri, Fedorov (Csarkó), Milik (Mamonov). Edző: Katona György. Gól: Lovász P. (71.)

Katona György: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk, sok párharc és második labda volt a mezőnyben. Ezeket egy kicsit jobb százalékban szerezték meg a hazaiak, így többet is kezdeményeztek a támadásokat illetően. Nekünk inkább kontrából volt lehetőségünk gólt szerezni. Sajnos négy nagy helyzetből egyet sem tudtunk kihasználni, gól nélkül pedig nehéz nyerni. Gratulálunk a hazaiaknak! Mi pedig dolgozunk tovább.

Alapcsoport, 8. forduló

Szeged-Csanád Grosics Akadémia-Nyíregyháza Spartacus 3-3 (2-3)

Spartacus: Vitos - Halász, Sós, Jakab, Tóth, Balogh (Bakó), Pataki (Tran Ba), Onder (Kiss), Hegedűs (Ferenczi), Dankó (Szalanics), Bíró. Edző: Szatke Zoltán. Gól: Papp (30.), Tóth (42.), Süle (82.), illetve (Bíró (28.), Balogh (34.), Sós (39.)

Szatke Zoltán: - Az ellenfél védekezésre kényszerített bennünket, de azt sokáig nagyon szervezetten csináltuk, és a támadásainkban rendre benne volt a veszély. A helyzeteink sajnos kimaradtak, így meg kellett elégednünk az egy ponttal.

U15. Kiemelt csoport, 6. forduló

Pécsi MFC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–2 (0–0)

Várda LA: Kobilinszkij – Horvat, Badari, Fedor, Bereznoj, Balik (Piros), Hodovanec (Veprik), Jazsik, Amászta, Dmuhajlov (Erdős), Lupij (Pekarik). Edző: Törtei Tamás. Gól: Gyánó (60.), illetve Lupij (54.), Bereznoj (74.)

Törtei Tamás: – Minden megvolt egy győztes meccshez. Akarat, csapatmunka, alázat, minőség és egy cseppnyi szerencse. Nagyon büszke vagyok a játékosokra, ugyanis nehéz mérkőzést nyertünk meg. Sokkal jobb nyerni mint kikapni.

Alapcsoport, 6. forduló

Kecskeméti TE-Nyíregyháza Spartacus 3-1 (0-1)

Spartacus: Ress – Selymes (Polyák), Vaidich, Molnár B., Henke, Szabó (Molnár N.), Melich, Kovács (Makó), Bagoly (Bába), Jóbi (Szabovcsik), Csubák (Sándorfi). Edző: Papp Ákos. Gól: Méhes 2 (47., 80), Balogh (72.), illetve Bagoly (32.)

Papp Ákos: - Az első félidőt végig kézben tartottuk. Igaz már ekkor is voltak lehetőségecskéi a Kecskemétnek, de nagyon szervezettek voltunk. Sajnos a második félidőben nem bírtuk tartani a lépést az ellenfél egyetlen extra játékosával. A mai napon a cserék nem sokat tudtak hozzátenni a játékhoz, de legalább mindenki játszott.

U14. Kiemelt csoport, 8. forduló

Várda Labdarúgó Akadémia–Budapest Honvéd-MFA 0–4 (0–3)

Várda LA: Herc (Jakab) – Fodor, Osztroha (Kedves), Fidler, Budaházi, Bíró (Pekar), Táth, Szarvas (Zilahy), Kis (Torma), Harsányi (Oláh), Szencsenkov (Gombkötő). Edző: Márton István. Gól: Schwarz (12.), Varga K. (32.), Varga Z. (40.), Acsai (45.).Kiállítva: Varga Z. (42.)

Márton István: – Nem ilyen bemutatkozásról álmodtam, de nem tudom elmarasztalni a csapatot, mert mindent megtettek a jobb eredmény elérésének érdekében. A Honvéd fizikálisan egyértelműen fölénk nőtt, ami pozitívum, hogy helyenként látszott, hogy mit szeretnénk játszani. Azt látjuk, hogy van hova fejlődnünk és hosszú még az út, de pont ezért fogunk dolgozni.

Alapcsoport, 8. forduló

Békéscsaba-Nyíregyháza Spartacus U14 0-6 (0-3)

Spartacus: Simon - Majoros, Villás, Kondor, Mátyás, Király, Uray (Szenes), Nagy (Kiss), Juhász, Böszörményi(Novák), Kosztyu. Edző: Szaffián Szabolcs. Gól: Király 3 (5., 26., 66.), Uray (38.), Majoros (61.), Szenes (78.)



U13. Észak-kelet, 8. forduló

Eger LS–Várda Labdarúgó Akadémia 2–2 (1–1, 1–1, 1–2)

Várda LA: Székely – Helemeczi, Vajdics, Deniszov, Dovganics, Gyarmati, Szitnik, Hadházi, Kertész. Cserék: Orgován, Bakk, Tiscsenko, Licz. Edző: Deák Béla. Gól: Hadházi (1.), Tiscsenko (33.).

Deák Béla: – Utánpótlás szinten rendkívül jó iramú és magas színvonalú mérkőzés volt. Már az első percben sikerült megszereznünk a vezetést, de sajnos a gólöröm után egyenlítettek a hazaiak. A középső részben kiegyenlített mérkőzés zajlott, ahol egy szép támadás után ismét vezetéshez jutottunk, sajnos a meccslabdáinkat nem sikerült gólra váltani és ez megbosszulta önmagát, így a végén a futball törvénye érvényesült és meg kellett elégednünk a döntetlennel.



U12. Észak-kelet, 8. forduló

Eger LS–Várda Labdarúgó Akadémia 1–11 (0–3, 0–5, 0–10)

Várda LA: Bódi – Grica, Sajtos, Takács, Kulik, Povhanics, Szpivák, Kapitány, Paronai. Cserék: Halász (kapus), Bíró Bálint, Szombathy, Tóth, Csendes, Popovics. Edző: Oláh Levente. Gól: Kulik 4 (16. 18., 22., 71), Pokanich 3 (48., 52., 60) Takács (8.), Szpivák (36.), Kapitány (45.), Tóth (57.).

Oláh Levente: – Első perctől az utolsóig mi irányítottuk a játékot, kevés lehetőséget engedtünk az ellenfelünknek. A támadó játékunk ma kimagasló volt, szép támadásokat tudtunk vezetni, és szép gólokat szereztünk. A bekapott gól miatt van egy kis hiányérzetem, mivel egy kaput eltaláló lövése volt az ellenfelünknek és abból gól született.