Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Homann Richárd, a Nagykálló edzője.

Tiszalök (5.)–Rakamaz (9.): – A hazai csapatban jó néhány régi rakamazi motoros játszik, ráadásul mostanság jól is szerepelnek. Nem lebecsülve a vendégeket úgy gondolom, otthon tartják a három pontot.

Kálmánháza (7.)–Tiszavasvári (4.): – Nagyban függ majd az eredmény attól, hogy a hazaiak éppen melyik arcukat mutatják. Amennyiben a jobbikat, akkor sem lesz könnyű dolguk a Tiszavasvári ellen. A vendégek elviszik a három pontot.

Levelek (10.)–Nyírlugos (11.): – Saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy mennyire is jó csapat hazai pályán a Levelek. Ezt ezúttal is be fogják bizonyítani.

Geszteréd (13.)–Kék (12.): – Gondolom a hazaiak mindent meg fognak azért tenni, hogy legyen pont a nevük mellett, de a vendégek is szeretnének már idegenben letenni valamit az asztalra. Borza mesterék törik meg a rossz szériát, így három ponttal távoznak.

Kótaj (1.)–Szakoly (3.): – A Kótaj az élcsapatok közé tartozik, hazai közönsége előtt pedig nem fogja könnyen adni magát, így hazai győzelmet tippelek.

Apagy (8.)–Nagykálló (2.): – Az Apagy évek óta a csoport egyik meghatározó csapata, de mi is szeretnénk eredményesen zárni az őszt, persze tudjuk, hogy ehhez fel kell kötni azt a bizonyost. Készen állunk a feladatra.

A Biri szabadnapos.

Nyírerdő csoport

Tippel: Sajtos András, a Ladányi TC edzője.

Tuzsér (11.)–Pátroha (9.): – Mindkét csapat jobb helyezésben reménykedett az idény elején. Egy ki-ki meccs következik, melyen bármi megtörténhet.

Fényeslitke (13.)–Szabolcsveresmart (14.): – Nehéz helyzetben vannak a felek, a mérkőzés sorsát a hazai pálya döntheti el.

Gergelyiugornya (2.)–Gyulaháza (6.): – Jó mérkőzésre számítok, hisz két jó csapat találkozik egymással.

Baktalórántháza (10.)–Ajak (4.): – A baktai csapat javuló formát mutat, míg az Ajak kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt. Vendég sikerre számítok.

Újdombrád (1.)–Vaja (3.): – Egyértelműen ez lesz forduló rangadója, pláne úgy, hogy az előző körben mindkét csapat botlott. Egyértelmű, hogy az Újdombrád a téli pihenőt a tabella tetején szeretné zárni, ehhez viszont otthon kell tartania a három pontot.

Nyírkarász (12.)–Záhony (5.): – A Záhony a masszívabb csapat, de a Karász is szeretne pontot vagy pontokat szerezni.

Ladányi TC (7.)–Tiszakanyár (8.): – Egy nagyon jó támadójátékosokkal rendelkező klub látogat hozzánk, viszont, ha ugyanazzal az akarattal, hozzáállással és egymást segítve lépünk pályára, mint legutóbb, akkor pontosan fejezhetjük be az őszi kiírás utolsó mérkőzését.

Gémtech csoport

Tippel Homoki Endre, a Sonkád edzője.

Szatmárcseke (11.)–Vámosoroszi (1.): – A Szatmárcseke legutóbb az otthonától távol tudott nyerni, ennek ellenére a Vámosoroszi idegenben is elviszi a három pontot.

Csengersima (2.)–Tisztaberek (6.): – Nem lesz ez egy könnyű mérkőzés, de otthon tartja a Csengersima a pontokat.

Ópályi (10.)–Őr (13.): – Az Ópályi azért odahaza be fogja húzni ezt a mérkőzést. Az Őr a sereghajtó, s bár a hazaiak is gyengélkednek, de hazai pályán, hazai győzelmet várok.

Nyírvasvári (5.)–Milota (12.): – A Vasvári hozni fogja ezt a meccset, láttuk, hogy az éllovas ellen is felvette a versenyt a csapat, míg a Milota a tabella hátsó taktusaiban tanyázik. Sima hazai sikerre számítok.

Encsencs (4.)–Nagydobos (9.): – A Nagydobos valamiért nagyon maga alatt van, így hazai pályán az Encsencs simán behúzza ezt a meccset.

Kocsord (7.)–Sonkád (8.): – Nem egy rossz csapat a Kocsord, de mi sem vagyunk azok. Jó meccsre számítók, döntetlen szaggal.

A Fehérgyarmat szabadnapos.