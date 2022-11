Mint az ismert a Vasas magabiztosan győzött a Fatum-Nyíregyháza vendégeként a női röplabda Extraliga legutóbbi fordulójában. A találkozón a mieinknél szokatlanul sok volt a hiba mind nyitásfogadásban, mind a szervák tekintetében. Tóth Fruzsina, a csapat válogatott liberója nagyon csalódott volt a mérkőzés után.

– Az egész csapat rosszul élte meg azt a találkozót, tudjuk, hogy többre vagyunk képesek, de túl sok volt a hiba, melyet kihasznált az ellenfelünk – mondta Tóth Fruzsina.

Megyeszékhelyünk csapatára újabb emberes feladat vár, Lászlop Alexandráék a Swietelsky-Békéscsaba vendégei lesznek. Ez a párharc egyértelműen az Extraliga egyik legpikánsabb, legszínvonalasabb csatájává nőtte ki magát az elmúlt években. Kettő bajnoki- és három Magyar Kupa-döntő, egy elődöntő, valamint megannyi paprikás hangulatú alapszakasz-meccs tarkítja ennek a rivalizálásnak a történetét, amely újabb fejezetéhez érkezik szombaton.

A viharsarkiak évek óta a női élvonal meghatározó csapata, bizonyítja ezt a közelmúltban szerzett négy bajnoki címük, a két Magyar Kupa elsőségük, valamint Mevza-kupa győzelmeik. Tóth Gábor együttese ebben a szezonban is komoly célokért küzd, ennek megfelelően alakították ki keretüket, szerződést hosszabbítottak többek között egyik legponterősebb játékosukkal Marta Drpával. Új igazolásaik között pedig minőségi játékosokat találunk, a török Cayda Aktas mellett náluk folytatja az előző szezont még Nyíregyházán töltő Pintér Andrea és Ralica Vaszileva is, minden adott tehát az eredményes szerepléshez. Eddig nem is okoztak csalódást szurkolóiknak, a Mevza-kupában mindkét mérkőzésüket megnyerték és a bajnokságban sem hibáztak eddig, négy győzelem szerepel a nevük mellett, mindezt tették úgy, hogy még szettet sem veszítettek. Nem is kérdés, hogy ezúttal is ők az esélyesek, ettől függetlenül vezetőedzőjük, Tóth Gábor óvatosan fogalmazott a csapat honlapján.

– Volt már arra precedens, hogy egy gyengébben kezdő csapat idővel feltámadt, hiszen minden meccs egy új lehetőség. A Nyíregyháza is így lehet ezzel, itt van a sansz számukra szombaton, hogy visszataláljanak abba a ritmusba ellenünk, amilyennel kezdték a bajnokságot.

Ralica Vaszileva számára különleges mérkőzés lesz a szombati, érzéseit nem is rejtette véka alá.

– Volt csapat ellen mindig különleges érzés pályára lépni, főleg, amikor olyan barátok állnak a túloldalon, akikkel mindig tartottuk egymás hátát az elmúlt években. Persze nem fogok elgyengülni, inkább egészséges motivációként fogom fel, hogy a mostani klubomat a lehető legjobb teljesítménnyel segítsem – fogalmazott a bolgár légiós.

A mieinknek erőt adhat, hogy a Fatum Property Kupa döntőjében nagy csatában maradtak csak alul a csabaiakkal szemben, akkor 3:2 lett a végeredmény. Azon a meccsen Selena Leban 22, Yagmur Karaoglu 17 pontot szerzett. A csabaiaknál a 19 pontos Vasileva és a 15 pontos Drpa volt akkor a legeredményesebb játékos. Bízunk abban, hogy a mieink most is ponterősen támadnak majd.

– Nagyon jó, felszabadult játékot várok a csapatól. Ki kell engednünk magunkból azt a stresszt, ami az előző mérkőzésen felgyülemlett bennünk. Élveznünk kell a mérkőzést, meg kell próbálnunk megszorongatni a Békéscsabát – mondta Tóth Fruzsina.

A 18.30-kor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.