Bajnoki cím, két bronzérem és számos remek egyéni csúcs, röviden így összegezhető a Nyíregyházi Sportcentrum úszóinak szereplése a múlt szombaton véget ért rövidpályás országos bajnokságon. A mieink négy női és két férfi versenyzővel vettek részt a kaposvári megméretésen, a csapatnak ezúttal nem volt tagja a 200 pillangó címvédője, az Egyesült Államokban tanuló Hatházi Dóra.

A csapat egyetlen aranyérmét Sztankovics Anna szerezte, aki 50 mellen megvédte bajnoki címét, emellett két bronzérmet is nyert.

– Anna előzetes várakozásainkat is túlteljesítette – kezdte értékelését Urbin Tamás, az úszó szakág vezetője és edzője. – Megvédte bajnoki bajnoki címét 50 mellen, 100 mellen minimálisan lemaradva az első helyről harmadik lett, 50 mellen szintén bronzot nyert. Az 50 gyors pedig neki egy új kihívás, egy új motiváció, hiszen ez olimpiaiak szám, amelyben szintén bronzérmes lett. A jövőben erre készül, erre helyezi majd a hangsúlyt.

Az ifjúsági korú Barna Bianka Dorottya is remekül teljesített a felnőttek között.

– A szeptemberi eleji junior világbajnokság miatt később kezdte a felkészülést, de kezdi visszanyerni formáját, ez az időeredményeiben meg is mutatkozott. Ötvenes medencében 200 mellen harmadik volt a debreceni országos bajnokságon, most egyéni csúcsot úszva, két tizeddel maradt le a dobogóról, de 100 mellen is döntőt úszott, viszont az ifik közül ő úszta a legjobb időt a mezőnyben.

A szakember azt is hozzátette, hogy rövidpályán a rajt és a fordulók miatt Bianka hátrányban van a felnőttekkel szemben. A hiányzó rutin és az izomzat azonban idővel megszerezhető. A hölgyek mezőnyében állt rajkőre Molnár Kitti és Molnár Fruzsina.

– Az ifi korú Kitti fő számában, 200 pillangón B döntőt úszott, ahol egyéni csúcsát megjavítva ötödik lett és váltóban is jól teljesített. Az ő felkészülését kisebb betegség hátráltatta.

Testvére, a serdülő korú Fruzsina elsősorban a váltókban jutott szóhoz, de az összes hátúszó számban indult és mindegyikben javított egyéni legjobbján, a serdülő országos bajnokságon nagy reményekkel indul.

Ami a férfiakat illeti, a szintén serdülő korú Barkóczi Roland 200 mellen B döntőt úszott és egyéni csúcsot javított. Az előzetesen nevezett Ónodi Gyula betegség miatt nem vett részt a versenyen, helyére Czegle Péter ugrott be, aki egyetemi tanulmányait megszakítva segítette a váltókat.

Sztankovics Anna három számban is dobogóra állhatott.

– Összességében jól sikerült a versenyem, vannak azonban olyan dolgok, amelyeken javítanom kell a jövőbe – fogalmazott Szollár Gergő tanítványa. – Első nap a 100 mellen nem számítottam dobogós helyezésre, ezért nagyon örültem a bronzéremnek és az úszott időnek is. Másnap 50 gyorson bíztam a jó szereplésben, hiszen Debrecenben érmet nyertem. Abba az úszásban azonban volt egy hiba, ami miatt lemaradtam a második helyről. Nekem ez még egy új szám, versenyről, versenyre tanulom. Ötven mellen a délelőtti előfutamban öt század hiányzott az országos csúcshoz, amit azért sajnálok, a döntőben viszont úgy voltam vele, hogy nem számít az idő, csak én érintsem meg először a falat – értékelte teljesítményét Sztankovics Anna,

Úszóink december elején indulnak Szegeden a négy napos ifjúsági, serdülő és gyermek országos bajnokságon, az évet pedig a felnőttekkel kiegészülve december 17-18-án zárják a hazai rendezésű cikluszáró versenyen.