Nehéz mérkőzések elé néznek megyei csapataink az NB III. Keleti csoportjának hétvégi, 16. fordulójában. A Kisvárda Master Good II. a tabella tizenötödik helyéről várja a folytatást, egy héttel ezelőtt a Jászberény ellen maradt alul, a 2-0-s vereség pedig zsinórban már az ötödik fiaskója volt Gerliczki Máté fiainak. Az aktuális ellenfél a Körösladány ellenben a táblázat első felében tanyázik, jelenleg ötödik, elmúlt három meccsén pedig nem talált legyőzőre, így ha azt nézzük, hogy az éllovas BVSC-Zuglót leszámítva mennyire is sűrű az élmezőny (a második és a tizedik helyezett között mindössze hét pont a differencia) akkor érthető, hogy Nyúl Béla tanítványai miért is tekinthetőek ezúttal is favoritnak. Mindezek ellenére a várdaiak bíznak abban, hogy megfordíthatják a szerencséjüket.

– A tabellán elfoglalt helyünket nézve továbbra is nehéz helyzetben vagyunk, így minden egyes pontra nagy szükségünk van. Természetesen ennek megfelelően győzelmi céllal lépünk pályára, szeretnénk megnyerni a mérkőzést – mondta el lapunk megkeresésére Gerliczki, aki reméli, hogy az őszi kiírásból még hátralevő fordulókban, a lehető legtöbb pontot szerezve, fentebb kapaszkodhatnak a tabellán.

Pontot rabolna a Sényő

A kieső zónából menekülő Sényő-Canifex FC annak ellenére szerzett mindössze egy pontot Füzesgyarmaton, hogy a szezon egyik legjobb játékával rukkolt ki. Nem lesz egyszerű a soron következő összecsapása sem, hisz a „kis Loki” otthonába látogat, amely a nyolcadik helyről próbálna előrébb mozdulni, ráadásul az elmúlt meccsén öt góllal szórta meg a Tiszafüredet, amelyből holland-marokkói légiósa, Karim Loukili egymaga négyet vállalt.

– A Debrecen II.-höz látogatunk, akik az ősz folyamán igencsak meggyőzően szerepelnek odahaza. Viszont az elmúlt két mérkőzés képe alapján már a mi játékunk is biztató. Amennyiben ezen az úton haladunk tovább, akkor van esélyünk arra, hogy ezúttal is jó eredményt érjünk el. Egy biztos, hogy komolyan kell vennünk ezt a találkozót, ha szeretnénk pontot szerezni a Hajdúságban – nyilatkozta Imrő László a Sényő edzőpárosának tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapatot.

Labdarúgás: NB III., Keleti csoport, 16. forduló, vasárnap, 13 óra

DVSC II.—Sényő–Carnifex FC (11 óra), Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Sporttelep, v.: Kovács (László, Varga), Kisvárda Master Good II.—Körösladányi MSK, Kisvárdai Várkerti Stadion, v.: Urbán (Punyi, Tóth)

További mérkőzések: Békéscsaba II.—BKV Előre (szombat), DVSC II.—Putnok (11 óra), Vasas II.—Tiszafüred (11 óra), Füzesgyarmat—Karcag, Hatvan—Jászberény, Tiszaújváros—DEAC, Pénzügyőr—BVSC-Zugló, Eger—Hajdúszoboszló