A Kisvárda Master Good, azon belül is az első csapat játékosai és stábtagjai továbbra is kötelességüknek érzik, hogy a társadalmi szerepvállalás keretében segítsenek azokon, akik rászorulnak vagy megérdemlik – tette közzé a labdarúgóklub hivatalos honlapja. Év közben is több ilyen akciója volt az együttesnek, amely karácsony közeledtével pedig évről évre egy konkrét ügyet támogat.

Ezúttal a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházhoz juttattak el az összegyűjtött pénzből vásárolt betegtoló kocsikat, amelyeket Hegyi Henrik Dénes főigazgató jelenlétében adtak át a játékosok. Az átadón a csapatkapitány Lucas mellett megjelent Hej Viktor, Jasmin Mesanovic és Vida Kristopher, előbbi a beszédében hangsúlyozta, társaival kötelességüknek érzik, hogy segítsenek, már csak azért is, mert ha úgy alakul, mindig kiváló ellátásban részesülnek a kórházban.

Hegyi Henrik Dénes tapasztalatból beszélt arról, hogy járjon bárhol az országban, a Kisvárda városnév elhangzása után az elsők között az évek óta remeklő futballcsapatra asszociálnak, így a kórházvezetés is igazán büszke a csapatra, arra meg pláne, hogy éppen az intézményt választották a karácsonyi jó cselekedethez. A betegtoló kocsikból – sajnos – soha nem elég, úgyhogy nagy segítséget jelentenek az intézmény mindennapjaiban.