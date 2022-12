A közelmúltban véget értek a küzdelmek a teke NB I.-ben is. Megyeszékhelyünk csapata, amely a az előző idényben a kilencedik helyen fejezte, reményekkel telve vágott neki a szezonnak szeptemberben. A klubelnök Cseszlai Sándor elmondta, hogy nyáron távozott a csapatkapitány, Mogyorósi Péter, viszont egy szezont követően visszaért hozzájuk Fehér Béla, aki ha ismét formába lendül nagy erőssége lehet a csapatnak. A nyáron elvégzett munkájukat a debreceni Hajdú Kupán mérhették le, amelyen a csapat szép eredményt el.

Parádés rajtot is vettek a mieink, az első hat mérkőzésüket megnyerték.

– Az első három hely valamelyikét tűztük ki célul, ezt sikerült is megvalósítanunk, a második helyről várjuk a tavasz folytatást – kezdte érdeklődésünkre Cseszlai Sándor. – Történelmet írt a csapat, mert zsinórban hat győzelmet még nem arattunk, ez kellő önbizalmat adott a folytatásra.

Aztán megtorpant a csapat, Gyulán kijózanító vereséget szenvedtek.

– Ott a kezünkben volt a mérkőzés, mert az első sor után 120 fával vezettünk, a folytatásban aztán ez elolvadt, az utolsó sorban fogtunk még egy pontot, de így is pár fával kikaptunk.

Ezzel még nem volt vége, a következő mérkőzés sem sikerült jól.

– A Salgótarján ellen ismét jól kezdtünk, aztán egykori játékosunk, Stréer Tamás parádés teljesítménnyel szinte egyedül megnyerte a mérkőzést a vendégeknek.

A következő két meccsüket nyerték, előbb a budapesti Dynamo otthonából magabiztosan hozták el a két pontot, majd hazai pályán ugyan csak három fával, de diadalmaskodtak a BKV Előre ellen. A szezon utolsó meccsére viszont nem szíves gondol vissza a klubelnök.

– Szolnokon semmi sem jött össze, az egész csapat önmagához képest alul teljesített. Ettől függetlenül a féléves teljesítménnyel elégedettek lehetünk – zárta Cseszlai Sándor, aki még azt is hozzátette, hogy az ifik ismét kitettek magukért őszi harmadik helyezésükkel.

Ami a jövőt illeti, az energiatakarékosság a csapatot is utolérte, átmenetelig bezárták a pályájukat. A folytatás a terem újranyitásának függvényében tervezhető. Az mindenesetre tény, hogy március 5-én hazai környezetben az Eger ellen folytatják a pontvadászatot.

A számok tükrében

Őszi végeredmény

2. 11 8 - 3 51:37 16

Hazai pályán

6 5 - 1 29:19 10

Vendégként

5 3 - 2 22:18 6

Egyéni pontszerzők: Szojka Miklós 8. Hacker Dezső 7. Molnár Dávid 6. Szilágyi Sándor 5. Fehér Béla 4. ifj. Szojka Miklós 1. Végvári Krisztián 1.

Ütött fa átlag

Hazai pálya: 3248,7

Vendégként: 3185,2