Tavaly adták át a párját ritkító Atlétikai Centrumot Nyíregyházán. A létesítmény nemzetközi minősítéssel rendelkezik, közép-európai szinten egyedülálló, valamint nemcsak a profi sportolókat, hanem a szabadidősportot is kiszolgálja, továbbá edzőtáborokat és nemzetközi versenyeket is lehet rendezni. Azóta beírta nevét a magyar atlétika aranykönyvébe, tavaly ötven esztendő után nem Budapesten rendezték a fedettpályás bajnokságot, hanem a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban.

Sikeres évet zárt a Nyíregyházi Sportcentrum atlétikai szakága. A mögöttük hagyott esztendőről és az idei tervekről tájékoztatták a sajtó képviselőit szerdán délelőtt.

– Atlétáink tartalmas és eredményes esztendőt zártak. Színvonalas versenyeket rendeztünk és mostanra elmondhatjuk, hogy nemcsak a sportág hazai képviselői, hanem külföldről is egy többen jönnek versenyezni és edzőtáborozni – fogalmazott Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője, majd átadta szót Vas László, atlétika szakágvezetőnek.

– Centrumunk nemcsak nekünk nyíregyháziaknak egyre vonzóbb, hanem a környező országok atlétái is rendszeres látogatóink, jelenleg is telt házzal működik a szállodánk, román és szlovák atléták választották Nyíregyházát felkészülésük helyszínéül. Mellettük visszatérő vendégeink válogatott atlétáink is, többek között Kozák Luca és Márton Anita is – mondta Vas László, majd rátért az elmúlt esztendő értékelésére. Elmondta, hogy annak ellenére, hogy volt két kvalifikált versenyzője a Nyíregyházi Sportcentrumnak, a szövetség döntésének értelmében mégsem utazhattak a világbajnokságra, az Európa-bajnokságon viszont hárman is képviselhették városunk színeit, a dobó Európa Kupán szintén hárman vettek részt. A csarnokavató országos fedettpályás bajnokságon a Sportcentrum versenyzői négyszer állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Ezt a teljesítményüket szabadtéren még egyel megtoldották, amellyel a szakosztályok között az éremtáblázaton az előkelő harmadik helyet szerezték meg. Ami az idei évet illeti, a szakember elmondta, hogy az esztendő legfontosabb versenye az augusztusi budapesti világbajnokság.

Kőhalmi Richárd és Vas László

Fotós: Buczó Balázs

– A világbajnoki felkészülés jegyében hat versenyzőnk, Bakosi Péter, Boros Bence, Helebrandt Máté, Kerekes Dóra, Szikszai Róbert, Tóth Balázs került be a Kiemelt Atlétikai Programba a minél eredményesebb szereplés érdekében. A program keretén belül Kerekes Dóra Cipruson, Helebrandt Máté Portugáliában, Szikszai Róbet pedig Dél-Afrikában vehet részt edzőtáborban.

Az Atlétikai Centrum idén sem marad esemény nélkül, február 18-19 között itt rendezik a fedett pályás országos bajnokságot, ezt megelőzően két felkészülési versenynek lesz házigazdája Nyíregyháza.

– Az elsőt jövő hétvégén rendezzük, a másodikat január 28-án. Utóbbin a szövetség külön kérésére a versenyszámok közé iktattuk a 4x400-as váltót, amelyen a nőknél szeretnék megdönteni az országos csúcsot – árulta el Vas László, majd hozzátette, hogy erre meg is a van az esély, hiszen a pozsonyi pályához képes, ahol váltónk az országos csúcsot futotta, az itteni pálya kanyar meredeksége kedvezőbb a versenyzők számára. A saját rendezésű versenyek mellett, a kassai régió megméretésének is mi adunk otthont. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy februárban mi lehetünk a házigazdái a fedett pályás országos bajnokságnak, amelyen szinteket lehet teljesíteni a fedett pályás Európa-bajnokságra. Szeretnénk megismételni, vagy túlszárnyalni a tavalyi eredményeket hazai részről. Nyíregyházának pedig óriási szenzáció lenne, ha 4-5 versenyzőnk ott lehetne a világbajnokságon - zárta Vas László.