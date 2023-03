Ahogy arról korábban beszámoltunk, Milos Kruscsics vette át a vezetőedzői posztot a Kisvárda Master Good élvonalbeli labdarúgó csapatánál.

A 46 éves szerb szakember alig több mint egy hónapja még az Újpest FC vezetőedzőjeként foglalt helyet abban a sajtóteremben, ahol hétfőn aláírta szerződését, elkészültek a hivatalos fotók és az első interjúját adta – immár a Kisvárda Master Good vezetőedzőjeként – írja a kisvardafc.hu.

– Ilyen a futball és az élet – mosolyodott el azon Milos Kruscsics, hogy mennyi minden történt vele az utóbbi hetekben. – Vezetőedzőként sosem tudhatod, hogy mi történik veled a következő héten, hétről hétre, fordulóról fordulóra tudsz tervezni. Minden gyorsan történt velem azok után, hogy befejeztem a munkát Újpesten, nem volt túl sok időm gondolkodni a kisvárdaiak felkérésén. Szerettem volna Magyarországon, a magyar futballban maradni, ezért is döntöttem amellett, hogy elfogadom az új lehetőséget – fogalmazott a frissen kinevezett szakember.

Milos Kruscsics korábbi nyilatkozataiban többször is respektálta a kisvárdai klubot. Ez is megkönnyítette a döntést?

– Természetesen minden klubot és minden, a futballban dolgozó embert tisztelek Magyarországon. Különösen érvényes ez a Kisvárdára, amely az utóbbi években kiváló eredményeket ért el, tiszteletreméltó az, ami itt felépült, a létesítmények és maga a futball terén is. De ez összességében a magyar futballról is elmondható, akiknek ez a feladatuk, azok jól dolgoznak. A jövőben részese szeretnék lenni mindannak, ami Kisvárdán történik, az itteni klub további fejlődését és előremenetelét szeretném szolgálni – fogalmazott a szerb szakember a csapat hivatalos honlapján.

A csapat három pontra távolodott el a dobogós helyektől és nyolc egység az előnye a kieső helyezéstől. Mi lehet a cél a hátralévő meccsekre: küzdeni az éremért vagy biztossá tenni a bennmaradást?

– Valóban szoros a tabella, de a nagyobb célokat kell megpróbálni elérni, olyanokat, amelyek kicsit magasabbak, mint amire képes vagy – felelte Milos Kruscsics. – Ebben a pillanatban azt gondolom, hogy meccsről meccsre kell lépegetnünk előre, miközben tisztában vagyok vele, hogy az előző bajnokságban elért eredménnyel a Kisvárda kilépett a nemzetközi porondra. Ezúttal is közel vagyunk a dobogós helyekhez, a legjobb út az, ha azt próbáljuk most is célba venni, aztán a szezon végén meglátjuk, hogy hol is kötünk ki.

A mostani hét nemcsak az edzőváltás miatt speciális, hanem mert négy játékosunk (Janisz Karabeljov, Jasmin Mesanovic, Driton Camaj és Mario Ilievszki) is hazája válogatottjában szerepel. Milyen munka vár a keretre ennek ismeretében is?

– Normál heti ritmusban készülhetünk, hétfőn kezdjük a munkát és szombaton lépünk pályára. Nem jelent gondot, hogy néhány játékos a válogatottjában szerepel, szerdára teljes lesz a létszám, addig a többiekkel el tudjuk kezdeni a heti munkát – zárta Milos Krusics.