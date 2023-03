Újfehértó-Mándok 4–0 (1–0)

Téglás, v.: Oláh. Újfehértó: Nagy M. – Csáki B., Varga (Szilágyi), Simonk, Mezei (Daróczi), Angyal, Hudák, Zámbó, Pallai, Somogyi, Benke (Papp). Edző: Piskóti Zsolt. Mándok: Lőrincz – Nardai, Köblös, Jánvári, Szokolai, Maroda, Baglyos (Koszta), Molnár, Matyi (Pataki), Nagy Á. (Csáki G.), Cservenyák. Edző: Dolhai Máté. Gól: Pallai (11-esből), Angyal, Hudák, Daróczi. Kiállítva: Köblös. Ifi: 6–0.

Piskóti Zsolt: – Masszívan, fegyelmezetten kezdett el védekezni Mándok, de már akkor is megvoltak a helyzeteink, nyilván a kiállítás teljesen felborította a pályát. A befejezéseknél még mindig adódnak gondok, de hozzáteszem, a Mándok kapusa még a gólt is fogta. Boldog születésnapot kíván a csapat Balázs György szurkolónknak!

Dolhai Máté: – Az, hogy emberhátrányba kerültünk, végleg megpecsételte a sorsunkat. Ennek a körülményeiről lehetne vitatkozni, de nem érdemes. A folytatásban az ellenfél nagyobb mezőnyfölénye gólokban nyilvánult meg, amiben mi is követtük a részünket. Sok bosszantó hibát vétettünk és veszélyes helyeken veszítettünk labdákat! Gratulálok az Újfehértónak!

Szombati eredmények: Nyírmeggyes-Vásárosnamény 2-2 (2-2), Mátészalka-Ibrány 1-0 (1-0), Nyíregyháza II.-Balkány 2-0 (1-0), Csenger-Kállósemjén 2-4 (1-3), Nagyecsed-Nyírbéltek 2-1 (1-0), Tarpa-Kemecse 8-2 (3-1).

A bajnokság állása

1. Újfehértó 17 12 4 1 36-6 40

2. Kállósemjén 17 12 3 2 44-11 39

3. Nyíregyháza II. 17 10 3 4 32-16 33

4. Mátészalka 17 10 2 5 24 13 11 32

5. Nyírbéltek 17 10 1 6 30-26 31

6. Kemecse 17 9 3 5 39-33 30

7. Tarpa 16 7 4 5 37-20 25

8. Csenger 17 6 3 8 35-40 21

9. Nagyecsed 16 5 6 5 13-20 21

10. Nyírbátor 16 5 3 8 23-38 18

11. Balkány 17 5 2 10 23-44 17

12. Mándok 17 4 4 9 20-29 16

13. Vásárosnamény 17 3 3 11 24-38 12

14. Ibrány 17 2 5 10 15-33 11

15. Nyírmeggyes 17 1 4 12 23-51 7