A Fatum-Nyíregyháza november 24. óta először játszott a Continental Arénában. A csapat nem akármilyen mérkőzéssel tért vissza állandó otthonába, ugyanis szerda este itt rendezték a Kaposvár elleni Extraliga-negyeddöntő első felvonását.

Tavaly hasonló párosítás jött össze az alapszakasz után, akkor meglepetésre a somogyiak diadalmaskodtak. A nyíregyháziak azóta már visszavágtak a bajnokságban és legutóbb a Magyar Kupa bronzmeccsén is. Utóbbi mérkőzésnek Kovács-Francesco Genesis volt a hőse, aki ezúttal is a kezdőben kapott helyet.

Ugyancsak jó formában van Anija Jurdza, jó sánccal ő szerezte meg a Fatum első pontját, majd Selena Lebannal együtt ponterősen is folytatta. A hazaiak irányították a meccs elejét, ám a Kaposvár a szett vége felé gyorsított a játékán, fel is zárkózott egy pontra. Merve Cepni 23:22-nél kétszer villant a hálónál, utóbbi megmozdulásával játszmalabdához juttatta a csapatát. Ha már a török center megteremtette a játékrész lezárásának lehetőségét, egy labdamenettel később be is ütötte az utolsó pontot.

A Fatum Leban jó szerváira építve gyorsan előnybe került a második szettben is, de idővel összeállt a vendégek védekezése, egymás után többször is sikeresen sáncoltak. Egálnál (13:13) Leban ejtett okosan, majd Cepni blokkolt, így a Nyíregyháza újra megszerezte a lélektani előnyt. A hazaiak szlovén játékosa lendületben is maradt, ezúttal is klasszis teljesítményt nyújtott: ha kellett, erővel, de több esetben inkább ésszel oldotta meg a helyzetet. Csapata rohamosan közelített az újabb játszmagyőzelem felé, amit Kristina Belova biztosított.