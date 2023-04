Immáron a huszonharmadik fordulójával folytatódik a vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság. A szombati napon négy, míg vasárnap három mérkőzést rendeznek.

Otthon tartanák a pontokat

Nem lefutott a Tarpa vásárosnaményi vendégjátéka, hiszen előző két meccsét megnyerte Bardi Gábor csapata, amely szeretne ezúttal is meglepetést okozni. Hasonló cipőben jár a Mándok is, amely ugyancsak két sikerrel a háta mögött fogadja azt a Nagyecsedet, amelynek lassan már kapura sincs szüksége, mivel az elmúlt időszakban képtelen gólt rúgni. Hazai pályán folytatná kiváló tavaszát a Nyírmeggyes, amely őszi teljesítményével ellentétben megtáltosodott, így a Csenger skalpját is begyűjtené. A szombat rangadója pedig egyértelműen a Mátészalka–Nyíregyháza II. összecsapás lesz, ugyanis a győztes léphet egyet a harmadik hely irányába. A Szparinál ráadásul edzőváltás történt, Kemény Kristófra a továbbiakban az NB II.-es csapatnál számítanak, helyét Burányi Tamás vette át.

Vasárnap lép pályára az éllovas Újfehértó, amely visszavágna a Nyírbélteknek, hiszen éppen ettől a gárdától szenvedte el szezonbeli egyetlen fiaskóját. A meccset Tégláson rendezik.

Nem mehetnek biztosra

Ettől jóval nehezebb dolga lesz a második helyezett Kállósemjének, Vologyimir Ovszijenkóék ugyanis a dobogóért küzdő Kemecsét fogadják. Utóbbi egyesület eléggé hullámzó teljesítményt mutat eddig 2023-ban, s talán éppen ez lehet annak az oka, hogy nem mehetnek biztosra a semjéniek. Egyetlen összecsapásról nem szóltunk még, az Ibrány–Nyírbátor találkozóról, ahol a felek lényegében ugyanazzal a céllal készülnek, nevezetesen, hogy a múlt hétvégén megszerzett három pontot, újabb hárommal fejeljék meg. A Balkány csapata szabadnapos.

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 23. forduló, edzői várakozások (kezdés: 16.00, ifi: 14.00)

Szombat

Vásárosnamény (12.)–Tarpa (6.)

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – Egy jó csapat látogat hozzánk a szomszédvári rangadóra. Ettől függetlenül szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Szomszédvári rangadó következik. A két csapat őszi mérkőzésén rengeteg hibával játszottunk, most nem követhetjük el ezeket, ráadásul a naményi csapat jó sorozatba kezdett, így kemény, izgalmas mérkőzésre számítok.

Mándok (11.)–Nagyecsed (8.)

Dancs Attila, a Mándok edzője: – Két győzelem után mindenféleképpen szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat.

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Sajnos olyannyira rossz passzban vagyunk, hogyha ellopnák a kaput mérkőzés közben, lehet, észre sem vennénk. Egyszerűen nem tudunk gólt lőni. A hazaiak ellenben nagyon elkapták a fonalat, egymás után nyerik a meccseket. Ettől függetlenül mindent el fogunk azért követni, hogy ez a tendencia megváltozzon.

Nyírmeggyes (14.)–Csenger (9.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Két nagyszerű meccsen vagyunk túl, amely megfelelő önbizalmat adott a játékosaimnak. Meg kell próbálnunk két lábbal a földön maradni, hiszen csak ugyanezzel a koncentrációval lehet esélyünk a Csenger ellen is pontot vagy pontokat szerezni.

Barcsay István, a Csenger edzője: – Több sebből vérzik a csapat. Persze ez nem lehet kifogás, így megpróbálunk helyt állni a Nyírmeggyes otthonában is.

Mátészalka (4.)–Nyíregyháza II. (3.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Hétvégén semmilyen más eredményt nem tudok elfogadni a csapattól, csak a győzelmet. Ehhez viszont megfelelő hozzáállás és koncentráció szükséges.

Burányi Tamás, a Nyíregyháza II. edzője: – Rangadóra készülünk, hiszen az egyik közvetlen riválisunkkal játszunk, ezt jól mutatja a két csapat a tabellán elfoglalt helye is. Nehéz mérkőzésre számítok, de győzelmi reményekkel utazunk Mátészalkára.

Vasárnap

Újfehértó (1.)–Nyírbéltek (7.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Az idei szezon eddigi egyetlen vereségét éppen Nyírbélteken szenvedtük el, ezért nagyon komolyan készültünk a héten. Tudjuk jól, hogy mennyire masszív és jól szervezett csapat az ellenfél, de hazai pályán szeretnénk itthon tartani a pontokat.

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Nagyot kell javulnia a játékunknak a hétvégén ahhoz, hogy pontot vagy pontokat szerezhessünk, máskülönben nehéz mérkőzésünk lesz.

Kállósemjén (2.)–Kemecse (5.)

Volodimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Remélem, hogy az egy hetes kihagyás nem zökkent ki minket a bajnoki ritmusból. Két, támadó futballt játszó csapat találkozik, mi pedig mindent megteszünk majd azért, hogy itthon maradjon a három pont.

Resán Attila, a Kemecse edzője: – Pont úgy készültünk, mint eddig, majd vasárnap kiderül, hogy ez mire lehet elég.

Ibrány (15.)–Nyírbátor (10.)

Kató István, az Ibrány edzője: – Az előttünk lévő mérkőzéseken kell bebizonyítanunk a leghűségesebb szurkolóinknak, hogy képesek vagyunk innen is felállni. Még nem tudom, hogy kik lesznek a hiányzóink a Bátor ellen, de ha a kényszer állítja össze a csapatot, akkor is meg kell szereznünk a három pontot.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Amit az elmúlt mérkőzés második félidejében nyújtottunk, azt a formát kell átmenteni Ibrányba is, hogy számunkra megfelelő eredmény születhessen.