Nem túlzás azt állítani, hogy vasárnap az utolsó szalmaszálba kell kapaszkodnia a Fatum-Nyíregyházának, miután szerdán pályaválasztóként a második mérkőzésen is alulmaradt a Vasas elleni elődöntőben. Azt azért tudni lehetett a párharc előtt is, hogy a fővárosi piros-kékek a párosítás favoritjai, akik hazai pályán még makulátlan mérleggel rendelkeznek. A Folyondár utcában ebben a szezonban csak a Bajnokok Ligájában szereplő lengyel Rzeszow, a francia Mulhouse és a regnáló klubvilágbajnok olasz Conegliano járt sikerrel. A második mérkőzésnek azonban voltak olyan szakaszai, amelyre lehet alapozni a vasárnapi harmadik és reményeink szerint nem utolsó mérkőzésre.

Tomás Varga vezetőedző szerint a második szettben nyújtotta azt a csapat, amit mindig szeretne látni: agresszívan nyitottak és jó fejezték be támadásaikat. A negyedik játszmában pedig hiába múlták felül több játékelemben is a Vasast, a befejezésekben ellenfelük volt a jobb.

– A Vasas ellen csak akkor van esélyünk, ha végig egyenletes, jó teljesítményt nyújtunk, nem férnek bele a hullámzások – fogalmazott a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője.

– A második szettben nyújtott teljesítményünkre valóban lehet alapozni. Ha nagyon jól nyitunk és biztonságos nyitásfogadással előkészítjük a pontszerzést és tempóváltásokkal agresszívan támadunk, akkor lehet esélyünk. Ezt gyakoroljuk és ezt fent kell tudni tartanunk a mérkőzés egészében.

A nyíregyházi mérkőzésen ellenállhatatlanul játszott, szett győzelemhez elegendő pontot szerzett a fővárosiak feladóátlója Taylor Bannister, az amerikai játékos semlegesítése kulcsfontosságú lehet vasárnap.

– Nagy dilemma ez, hiszen Bannister többször bizonyította, hogy extra teljesítményre képes, de a Vasas nem egy emberből áll, a többi poszton is jó játékosaik vannak, akik mindannyian vastagon hozzá tudnak tenni csapatuk eredményes szerepléséhez. Két opció létezhet számunkra, vagy hagyjuk Bannister „játszani” és a többiekre koncentrálunk, vagy fordítva. Készülünk, de hogy melyik taktikát választjuk azt nem szeretném elárulni – reagált a felvetésre Tomás Varga.