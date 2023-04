Az átalakítások miatt változtatott a bajnoki lebonyolításon a Magyar Amerikai Futball Szövetség, amelynek következtében a Spartans a Divízió I-ben, egy népes mezőnyben küzdhet a minél jobb eredmény eléréséért. A szabolcsiak az idén megszűnt Divízió II.-ben indultak egy évvel ezelőtt, ahol remek teljesítményt nyújtva az elődöntőig meneteltek, és csak egy hajszálon múlt a fináléba jutás. A spártaiak keleten a Dabas Sparkszal, a DEAC Gladiators-zel, a Football Armoury Cowbells II.-vel és a Wolverines-zel kerültek egy csoportba, de a nyugati ötösből a Diósd Saints-cel is megmérkőznek majd. Az első ellenfél a szikrák csapata lesz, amely 2022-ben ugyan a wild card körig jutott, de többéves Divízió I-es tapasztalattal rendelkezik. Ráadásul számos játékosuk a HFL-ben is szerepel ebben az idényben.

– A Sparks egy rendkívül jó csapat, mind játékos, mind edzői állományában évek óta meghatározó tagja a Divízió I. mezőnyének. Kihívás lesz ellenük játszani, nem számítok könnyű mérkőzésre. A támadó és védő egységben több olyan játékos is szerepel náluk, akik párhuzamosan a HFL-ben is érdekeltek, tehát elmondható, hogy nagyon tehetséges és képzett az ellenfelünk. A special team munkájuk a tavalyi évben –főleg a rúgások tekintetében– kiváló volt, ez további érvként szól mellettük. Természetesen a győzelemért fogunk pályára lépni most is, egy rendkívül jó iramú és kiélezett mérkőzésre számítok – beszélt az ellenfélről dr. Szépe József, csapatvezető.

Mint ismert, ősszel a Cassovia Steelers meghívására tornán vettek részt a szabolcsiak, amelyet meg is nyertek, de a szezonra való felkészülés után már izgatottan és sikerre éhesen várják a kezdést a játékosok. Az eredményes alapozás egyik látható jele Tóth Gábor és Makkai Patrik első osztályban nyújtott eddigi teljesítménye, hiszen Tóth az Újpest Bulldogs-nál két meccs alatt 4 TD-passzt jegyzett és két touchdonwt futott, míg Makkai élete első elitligás mérkőzésén a Szombathely Crushers otthonában 2 interceptiont szerzett és 1 fumble-t is kierőszakolt.

– Nagyon várjuk a 2023-as szezont, izgatottak vagyunk, hogy sikerül-e idén is a döntőért játszanunk – mondta bizakodóan dr. Szépe József. – A tavalyi évhez képest van több távozónk és persze érkeztek is hozzánk kiváló játékosok is az újonc csapattársaink mellé. A keret sokkal bíztatóbban fest jelenleg. mint eddig bármikor. A felkészülésünkben sajnos idén tavasszal adódtak anomáliák, ezek hatását sajnos az első mérkőzéseinken érezni fogjuk, de szerencsére ez egy hosszú alapszakasz, van időnk fejlődni a tavaszi időszakban is.

A Dabas Sparks-Spartans találkozót vasárnap, 15 órakor Dabason, az OBO Aréna műfüves pályáján rendezik.