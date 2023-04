Vele beszélgetett Buczó Balázs kollégánk az idén júniusban már hetedik alkalommal megrendezésre kerülő eseményről. A főszervező elmondta, hogy miért tartja fontosnak, hogy a futás mellett élményakadályokkal színesítsék a pályát. Valamint megemlítette a kísérő rendezvényeket is és azt is elárulta, hogy a rengeteg meglepetés mellett a budapesti atlétikai világbajnokság szervezői is kitelepülnek a sóstói erdőbe.