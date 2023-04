Egy fejezet lezárult, jöhet az újabb, ami remélhetőleg már több siker­élményt hoz. Mint ismert, a Hübner Nyíregyháza BS teljesítménye sehogy nem akart összeállni a férfi kosárlabda NB I/A jelenlegi szezonjának alapszakaszában.

A Cápák a kezdetekhez képest edzőt cseréltek, és több légióstól is megváltak, akik helyett újak érkeztek. Az utolsó hónapban már több biztató jelet mutatott a Blue Sharks. Szükség is lesz a megtáltosodásra, hiszen innentől minden meccs élet-halál. Az alsóházi rájátszásban (playout) az utolsó hat csapat vesz részt, oda-vissza vágós rendszerben két-két mérkőzést játszanak egymással az együttesek, a tizedik forduló végén utolsó helyen álló gárda kiesik az első osztályból.

Egy pont a lemaradás

A nyíregyháziak helyzete nem olyan szörnyű, mint ahogy az alapszakasz befejeztével festett a tabella. Az új lebonyolítás szerint az alsóházi csapatok a helyezésük alapján kapnak egy-egy pontot, vagyis a Hübner lemaradása egy pont az utolsó előtti Honvédhoz képest, de a még előrébb elhelyezkedő csapatok utolérése sem lehetetlen. A pontozás az eddigiekhez hasonló, vagyis minden egyes lejátszott mérkőzés után a vesztes egy, a győztes két ponttal gazdagodik.

Matematikailag tehát nem vészes a helyzet, ám innentől így sem nagyon fér bele hiba. A szezon során sokan megmutatták már a csapatban, hogy lehet rájuk számítani. A kiemelkedő légiósteljesítmények mellett a hazai játékosoknak is hozzá kell tenniük a magukét.

Szinte biztosan nagy szerep hárul a folytatásban is Bazsó Brúnóra. A 27 éves játékost a szezon elején deréksérülés hátráltatta, a bajnokság második felében aztán már voltak pontgazdag meccsei, emellett lepattanózással és jó védekezéssel mindig kivette részét a mezőnymunkából. Az utolsó öt fordulóban a korábbiaknál is több lehetőséget kapott: a nagyobb különbséggel elveszített fehérvári meccsen 27 percet játszott, a másik négy találkozón 30 percnél is több időt töltött a pályán.

Megtesznek mindent

A Cápákat 2018 óta erősítő bedobó egyértelmű célnak határozta meg a bennmaradást, amit reálisnak is tart.

– Nem volt egyszerű megélni az alapszakaszt, mert az elmúlt néhány évben összesen nem veszítettünk ennyi meccset – értékelte a mögöttünk hagyott hónapokat Bazsó Brúnó. – A tavalyi szezonhoz képest visszább léptünk, de a folytatásban megpróbálunk ezen csiszolni. Mérkőzéseket kell nyernünk, ha idegenben nem is sikerül, legalább a hazaiakat hozni kellene, hogy bennmaradjunk. Az alapszakaszt mindenképp el kell felejteni! Mentálisan erősnek kell maradnunk, tiszta lappal indulhatunk. Megvan minden esélyünk, ez a playout rendszer valamilyen szinten segítség számunkra, hiszen közelebb férkőztünk az előttünk állókhoz. Ezt most illene kihasználnunk.

– A csapatmorál rendben van, eddig sem volt vele gond – árulta el. – Emberileg mindenki normális, odateszi magát edzéseken. Sajnos, ez nem mindig jön ki a meccsen, nem nagyon volt még úgy, hogy mindenki jól játsszon, amikor kell. Bízom benne, hogy a továbbiakban mérkőzéseken is megmutatkozik az a munka, amit edzésen elvégzünk.

Mint mondta, a csapat mentális erején fog múlni, hogy sikerül-e elérni a célt.

– Egész meccseken át fókuszálnunk kell, hiába játszunk jól harminc percig, tízperces kihagyásokkal nem fogunk mérkőzéseket nyerni. Mindenkinek küzdenie kell azért, hogy bent tudjunk maradni, egy a közös cél, mindent meg kell tennünk azért – szögezte le Bazsó Brúnó.

Az idény legfontosabb szakasza április 12-én kezdődik. A Blue Sharks az első két meccsét idegenben játssza, otthon 19-én lép pályára először. Az alsóházi küzdelmek május 24-én zárulnak.

Ilyen állással rajtol az alsóház

9. Paks 6 pont

10. Kaposvár 5 pont

11. Oroszlány 4 pont

12. Szeged 3 pont

13. Honvéd 2 pont

14. Nyíregyháza 1 pont

A Blue Sharks programja

04. 12., 18.00: Paks–Nyíregyháza

04. 15., 19.15: Szeged–Nyíregyháza

04. 19., 18.00: Nyíregyháza–Kaposvár

04. 23., 19.00: Nyíregyháza–Honvéd

04. 26., 18.00: Oroszlány–Nyíregyháza

05. 10., 15.00: Nyíregyháza–Paks

05. 13., 18.00: Nyíregyháza–Szeged

05. 17., 18.00: Kaposvár–Nyíregyháza

05. 20., 15.00: Honvéd–Nyíregyháza

05. 24., 18.00: Nyíregyháza–Oroszlány