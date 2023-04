Mindent egybevéve sikeres hétvégén vannak túl a különböző osztályú utánpótlás bajnokságokban szereplő focicsapataink. A Várda Labdarúgó Akadémia három meccset megnyertek egy döntetlennel zárult, csak az MTK tudott nyerni a tizenhat éveseink ellen.

A Nyíregyháza Spartacus-Bozsik Akadémia együttesei közül öten nyertek, a 17 évesek hátrányból fordítottak a vendég szegediek ellen. A tizenhat évesek ugyan nem nyertek, de dicséretesen ikszeltek az Illés Akadémia vendégeként.

A Tarpa SC szombaton április térfaként megviccelte a házigazda újpestieket és hátrányból fordítva a hajrában megszerezte a győzelmet jelentő gólt.

U19. B csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–DVSC 1–0 (0–0)

Várda LA: Popovics – Kozacsuk, Poludnjak, Kobeljas, Zizics, Rózsa (Kapott), Babics (Bokor), Muromszkij, Racskó, Puporka (Lukecsa), Ésik (Jene. Edző: Csernijenko Ruszlan. Gól: Poludnjak (75.)

Csernijenko Ruszlan: – Jó iramú mérkőzést játszottunk. Az első félidőben több lehetőségünk is volt a gólszerzésre, sajnos akkor még kimaradtak a helyzetek, de a játék stabil volt és nem volt lehetősége az ellenfélnek. A második játékrészben már picit visszaesett a tempó, de akkor is a mi akaratunk érvényesült. A játék alapján teljesen megérdemelten nyertünk. Gratulálok az egész csapatnak!

C csoport

Nyíregyháza Spartacus-Budai FC 3-2 (1-0)

Nyíregyháza: Sarkadi - Spisák, Szopkó, Konzili, Cseh, Kiss, Chrien (Forgó), Horváth (Asztalos), Virányi (Varga), Balogh (Szabó), Czimer-Nyitrai (Tomasovszki). Vezetőedző: Lengyel Roland. Gól: Balogh (5.), Cseh (62.), Szabó (65.), illetve Takács (55.), Yusuf (80.).

U17. A csoport

Puskás Akadémia FC–Várda Labdarúgó Akadémia 0–1 (0–1)

Várda LA: Kovács – Biljusz, Tenkács, Babják (Kereszti), Osztrovka (Kun), Scsadej, Krucan, Herc (Klinfinszkij), Bojcsuk, Bliznjuk, Kancsij. Edző: Belényesi Miklós. Gól: Bliznjuk (30.).

Belényesi Miklós: –Tudtuk, hogy az egyik legjobb csapattal játszunk, ez be is igazolódott. Soha nem tudtunk még itt sikeresek lenni, most ez a pillanat is eljött. Rengeteget dolgoztunk ezért nap mint nap. Tiszta szívből gratulálok az egész csapatnak és a stábnak, olyan győzelmet arattunk, amire mindig emlékezni fogunk. Ismét egymást múltuk felül. Az első félidőben jobbak voltunk, helyzeteket alakítottunk ki, egy pontrúgás után sikerült megszerezni a vezetést. A Puskásnak csak a mi hibáinkból volt helyzete, szám szerint kettő, de azok nagyok voltak. A második játékrészben cserélnünk kellett különböző okokból, ekkor sérült a rendszerünk, ekkor már jobban játszott az ellenfél és hatalmas helyzeteket hagytak ki, de inkább azt mondom, hogy mindig volt egy ember, aki hozzátette azt a pluszt, hogy ne kapjunk gólt, természetesen a szerencsefaktor is nagy szerepet játszik ilyenkor. Ritkán emelek ki játékost vagy játékosokat, mert ez csapatjáték de amit most Kovács Máté és Ihor Bliznjuk hozzátett, az a legmagasabb szintek egyike volt. Most a regeneráláson a hangsúly, mert jön a következő nehéz feladat.

B csoport

Újpest-Tarpa SC 1-2 (1-0)

Tarpa: Csicskan - S. Hacsek, Y. Hacsek, Stankovics, Kolesnyik, Ehei, Shved, Boldizsár, Burdika, Zolotoveckij, Soima. Edző: Volodimir Kulyk. Gól: Sarkadi (33.), illetve Boldizsár (49.), Kolesnyik (84.)

C csoport

Nyíregyháza Spartacus-Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2-1 (1-1)

Nyíregyháza: Harman – Ur (Takács), Czimer, Kárpátfalvi, Hári, Tóth N., Kovalecz, Bertók, Veszeli (Túróczi), Onder (Lupsa) Lakócziz (Tóth M.). Edzők: Balogh Zoltán, Gyurovics Zsolt. Gól:Lakóczi (41. 48.), illetve Milenovicsi (36.).

A vendég szegediek szögleteiknél így álltak fel

U16. A csoport

MTK Budapest–Várda Labdarúgó Akadémia 3–2 (2–1)

Várda LA: Sira – Mavrodij, Molnár, Csarkó, Prjamov, Szikszai, Kozma, Koljada, Rudik, Borovszkij, Csengeri (Fedorov). Edző: Katona György

Gól: (28.), (42.), (52.), illetve Szikszai (6.), Fedorov (82.).

Katona György: – Készültünk arra, hogy a hazai csapat többet fogja birtokolni a labdát, így azokra a területekre koncentráltunk, amiket maguk mögött hagytak. Több olyan lehetőségünk volt, amiből többet ki kellett volna hozni, sajnos nem hoztunk jó döntéseket bizonyos szituációkban. Így is sikerült két gólt szerezni, de addig míg hátul ilyen hibákat követünk el, nem marad más csak, hogy gratulálunk a hazaiaknak, akiknek nagyon ügyes játékosaik vannak. Mi kicsiket lépegetünk előre hétről hétre, de ekkora egyéni hibákat nem bírunk el jelen helyzetünkben.

B csoport

Illés Akadémia-Nyíregyháza Spartacus 1-1 (0-1)

Nyíregyháza: Barancic-Kovács, Szalanics, Sós, Jakab, Tóth M., Ferenczi, Melich (Szabó M.), Hegedűs (Dankó), Halász, Bíró (Bagoly), Tran Ba. Vezetőedző: Szatke Zoltán. László (53.), illetve Sós (38.)

U14. Kiemelt csoport

Illés Akadémia-Haladás–Várda Labdarúgó Akadémia 3–3 (2–3)

Várda LA: Herc – Oláh (Birov), Osztroha, Budaházi, Fodor, Hodovanec, Bíró (Gombkötő), Szarvas (Harsányi), Nagy, Zilahy (Kedves), Kis. Edző: Márton István. Gól: Börczi (2.), Sánta (33.), Grádvohl (80+2.), illetve Bíró (23.), Budaházi (28.), Kis (32.).

Márton István: – A mérkőzés elejébe kicsit belealudtunk, amit az ellenfél már a második percben góllal büntetett, ebből az első félidő feléig nem is tudtunk felállni. Ezután rendeztük a sorokat, szereztünk három gólt és a játékunk is rendben volt, pontosabb végjátékkal akár le is zárhattuk volna a meccset. Az ellenfél felívelésekkel próbálkozott, sajnos ezek kivédekezésével akadtak gondjaink, előbb egy szöglet, majd a hosszabbításban oldalszabadrúgás után kaptunk gólt, így sajnos két pontot elvesztettünk.

Alapcsoport, Kelet

Salgótarján-Nyíregyháza Spartacus 0-10 (0-3)

Nyíregyháza: Simon- Szenes (Novák B.), Dudás (Novák Z.), Kondor, Kosztyu, Kiss, Juhász (Villás), Király, Uray, Böszörményi, Pradlik. Edző: Tudja Dávid. Gól: Uray (5., 53., 70.), Böszörményi (34, 67., 75.), Kondor (77., 79.), Juhász (18.), Villás (72.).

U13. Észak-kelet

Mezőkövesd Zsóry FC–Várda LA 0–9

Várda LA: Székely K. – Suba O., Gyarmati Á., Szitnik, Helmeczi N., Dzsatalov, Dovbak, Deniszov, Tiscsenko. Csereként lépett pályára: Licz, Száraz A., Bakk R. Edző: Deák Béla. Gól: Dovbak (22., 36., 39. és 47.), Bakk R. (24.), Szitnik (46.), Helemeczi N. (68.), Dzsatalov (61. és 76.).

Deák Béla: – Az első húsz percet leszámítva elégedett vagyok a látottakkal, a nehézkes kezdés után szép támadásokat vezetve, meggyőző játékkal sikerült elhoznunk a három pontot a szimpatikus Mezőkövesd otthonából.

DEAC-Nyíregyház Spartacus 1-3

Nyíregyháza: Cservenyák - Dankó, Anda, Nagy, Papp, Villás, Kalló, Túróczi, Palaga. Csere: Vasvári, Ferenc, Czifra, Tasnádi, Varga, Molnár. Edző: Nemes Sándor. Gól: Szabó (21.), illetve Kalló (2.), Ferenc (32.), Vass (öngól, 62.).

U12. Észak-kelet

Mezőkövesd Zsóry FC–Várda Labdarúgó Akadémia 0–15

Várda LA: Halász – Tóth, Csendes, Paronai, Takács, Kulik, Povkanics, Szpivák, Kapitány. Cserea: Bódi (kapus), Popovics, Grica, Orgován Cs. Edző: Oláh Levente. Gól: Kulik (1., 5., 21., 50., 53. és 69.), Csendes Zs. (10., 48., 55. és 62.), Povkanics (18.), Szpivák (38. és 78.), Popovics (40.), Orgován Cs. (65.).

Oláh Levente: – A mérkőzésen végig a mi akarunk érvényesült, az ellenfelünknek esélyt sem adva futballoztunk. Tetszetősen játszottunk, szép támadásokat vezettünk, amelyek végén a befejezések sem néztek ki rosszul. Összességében ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet arattunk.

DEAC-Nyíregyháza Spartacus 3-7

Nyíregyháza: Ágoston - Muskóczki, Száfta, Ferenczi, Sallai M., Jáger, Varga, Madura, Nagy R.. Csere: Nagy L., Kenyeres, Hanusi, Sallai D., Oláh. Edző: Marcsek Zoltán. Gól: Lakatos (1.), Bacsa (31.), Molnár (56.), illetve Sallai M. (42., 81.), Hanusi (69., 71.), Oláh (32.), Madura (54.), Kenyeres (57.).