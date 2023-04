Az előző idényhez hasonlóan a 2022-2023-as megyei pontvadászatnak is a bennmaradás céljával vágott neki a Nyírmeggyes csapata, amely ősszel mindössze az azóta már a bajnokságtól visszalépő Nagyhalászt tudta legyőzni még október végén. Tavasszal viszont fordult a kocka, Kovács László tanítványai hét meccs alatt már tizenhárom pontot gyűjtöttek, a skalpok között pedig ott van két a dobogóért küzdő egyesület, a Mátészalka és a Szpari II. is.

Két nagy skalp is begyűjtve

– Igazából nem sok minden változott a téli felkészülési időszak során – mondta el lapunk megkeresésére Kovács László vezetőedző. – Mindössze két új játékost igazoltunk, akik közül sajnos Sitku Ádám az utolsó edzőmérkőzésen megsérült, ő még csak most ér a rehabilitációja végére, de hamarosan bemutatkozhat. Tőkés Tibor ellenben nagyszerűen illeszkedett be, nagy erősítése a csapatnak. Visszatérve az alapozáshoz, egy-két kisebb negatívumtól eltekintve minden úgy sikerült, ahogyan azt előzetesen elterveztük, a srácok nagyon jó munkát végeztek, a kitűzött feladatokat végrehajtották. Ami az őszi szezont illeti, igazából nagyon sok olyan mérkőzésünk volt, ami a szerencsén múlott, többször is előfordult, hogy csak az utolsó percekben buktuk el a pontszerzés lehetőségét. Mondhatjuk úgy is, hogy amit a jó Isten akkor elvett, azt most visszaadja.

A tavaszi négy győzelem mellett egyszer játszott döntetlent a kisközség büszkesége, míg kétszer kikapott. A vereségek közül azonban mindössze a mátészalkai fiaskó volt fájó, hiszen a Balkánnyal szemben egy gólzáporos meccsen, 4–3-ra maradtak alul.

– Valóban, mindössze az Újfehértó elleni találkozó lóg ki a sorból – folytatta a mester. – Őszintén szólva a személyükben azért egy nálunk sokkal jobb csapatról beszélünk, nem véletlen, hogy vezetik a bajnokságot, bár ekkora különbség azért nem volt a két csapat között. Három pontrúgásból három gólt kaptunk, ez talán elkerülhető lett volna, ha pedig így nézzük, akkor egy 2–0-s fiaskó már rögtön másképp festene. De sajnos nem így alakult, hibákat követtünk el, így nagyobb arányú lett az a vereség. A céljaink nem változtak, a biztos bennmaradásért küzdünk, reálisan látjuk a dolgainkat. Az elmúlt két mérkőzés a Mátészalka és a Nyíregyháza Spartacus II. ellen nagyon jól sikerült, két a dobogóért küzdő gárdát tudtunk megverni, de ettől függetlenül megpróbálunk két lábbal a földön maradni, hiszen még így sem lefutott a pontvadászat, nem lesz azért olyan könnyű megvalósítani a céljainkat.

A Csenger következik

A vármegyei bajnokság soron következő, huszonharmadik fordulójában a Nyírmeggyes a Csengert fogadja.