Féltávhoz érkezett a TD Store Divízió I-es amerikaifutball-bajnokság, és a hétvége előtt magabiztosan vezette a keleti csoport tabelláját a Levelek Spartans, amelyet szeretett volna megőrizni. A Diósd Saints viszont kellemetlen ellenfélnek ígérkezett jó formája miatt.

A Pest vármegyei együttes ezt bizonyította is az elején, hiszen futójátékával komoly gondokat okozott a hazai védelemnek. Emellett Garai Ádám kezéből kiütötték futás közben a labdát, amit Lovász József szedett össze. Viszont nem sokkal utána Tóth Gábor is dobott egy inteceptiont. Szerencsére a védelem jól állta a sarat és az első negyedben nem engedett touchdownt, többek között Czerják Máté remek teljesítményének köszönhetően.

A második játékrész elején azonban a vendégek jutottak előnyhöz Pfisztner Máté elkapásával (0-6). A hazai támadósor viszont ezt követően sem tudott pontokat felvinni az eredményjelzőre, hiszen Tóth másodjára is eladta a labdát. A védelem további remeklése azonban ismét visszajuttatta a játékszert a Spartans-hoz, az offense pedig megrázta magát és elkezdte termelni a pontokat. Salga Zsolt két elkapott touchdownnal is jelentkezett, majd a spártaiak elkapója és Tóth is összehozott egy-egy kétpontost (16-6). A defense pedig továbbra is parádézott: Bodnár Levente egy interceptionnel újabb lehetőséget adott a második játékrészben a hazaiaknak a TD-szerzésre. Ez pedig összejött Konkoly Péter révén, amit Tóth kétpontosa követett. Így a nehézkes kezdés után gyorsan fordított a Spartans és 24-6-os vezetéssel mehetett a pihenőre.

Fotó: Báki László

A harmadik negyedtől már magabiztosabban játszottak a szabolcsiak, amit Salga 65 yardos elkapott TD-je is bizonyított. Ezt követően Tóth Gábor révén egy újabb két pontot érő futását jegyezhettük fel (32-6). A lendületet szerencsére nem törte meg Tóth újabb interceptionje, hiszen az irányító javított: egy szép 60 yardos futással, valamint egy kétpontossal növelte nagyobbra a fórt a szabolcsi gárda (40-6). Ezután pedig már mindegy mindegy alapon támadott a Saints, aminek ismét a hazai védelem örülhetett, hiszen a visszatérő Béres Máté szerezte meg az ellenfél irányítójának a passzát.

Ezt a negyedik játékrész elején használta ki a Spartans Salga negyedik touchdown-elkapásával, amely után beindult a futóóra, hiszen érvénybe lépett a mercy rule. Tóth a kétpontost is megfutotta (48-6). A végén még Pfisztner nyolc ponttal segítette a Diósdot, de ez is csak szépségtapasznak volt elég, 48-14-re győzött a Spartans és továbbra is őrzi első helyét a keleti csoportban.

„Óriási küzdelmet vívtunk az első negyedben, elsősorban magunkkal. A Saints végig nagyon sportszerűen küzdött, de a játék képét a mi hiányosságaink és hibáink befolyásolták leginkább. Rengetek kezdő hiányzott és ez sajnos már a meccs előtt nyomot hagyott a fejekben. Kellett egy negyed, mire megtaláltuk a megoldást a kialakult helyzetre, ám végig higgadtak tudtunk maradni. A legfontosabb célt sikerült elérni és megnyertük a mérkőzést. Most van egy kis időnk arra, hogy a hibákon dolgozzunk a labda mindkét oldalán. A Wolverines sem lesz könnyebb feladat, azonban a cél ugyanaz: nyerni kell ott is” – értékelte a találkozót dr. Szépe József, csapatvezető.

A Spartans legközelebb május 28-án a Jászberény Wolverines vendége lesz.

Spartans – Diósd Saints 48-14 (0-0, 24-6, 16-0, 8-8)

Pontszerzők: Salga Zsolt 4 TD, Konkoly Péter, Tóth Gábor 1-1 TD, Tóth Gábor 5 PAT, Salga Zsolt 1 PAT, illetve Pfisztner Máté 2 TD és 1 PAT