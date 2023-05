Hétvégén Egerben ünnepélyes keretek között, a vízilabda sporthoz illő körülmények mellett fejeződött be az Észak-keleti Területi Baby I. Bajnokság 2022/23-as bajnoki sorozata. Az AQUA Sport Egyesület csapata két újabb győzelemmel zárta az évet, és az összes meccsét megnyerve vonulhatott a díjátadóra.

A felsőház hármas körmérkőzésén először a Debrecen csapatával (CPVSE), majd Miskolc (MVLC) korosztályos legjobbjai ellen mérkőztek. Célként azt fogalmazták meg, hogy zárják hibátlan mérleggel és játszanak úgy, hogy mindenki lehetőséget kaphasson a mérkőzéseken.

Magabiztosan kezdték az első meccset a Miskolc ellen, de a szívós ellenfél a megszerzett kétgólos előnyt, a sok kihagyott helyzetünk miatt, az első negyed végére kiegyenlítette. A sorcserét követően – ez a baby korosztályban kötelező a második negyedben – sikerült minimális előnyt kiharcolniuk, ami erőn felüli teljesítmény volt a második sortól. Ez jó hatással volt a kezdő játékosainkra. Sok helyzetet alakítottak ki, és ugyan maradtak ki lehetőségek bőven, mégis sikerült megnyugtató előnyre szert tenniük. A végén kicsit kiengedve is biztosan nyerték a mérkőzést 15-12-re.

A második mérkőzésük könnyebb lett a vártnál a CPVSE ellen. Az elejétől kezdve helyzetek sorát dolgozták ki, ezeknek egy részét gólra váltották, de a lövéseik pontosságával baj volt, viszont jó helyezkedésekkel jól védekeztek. Csak néhányszor volt eredményes ellenfelük. Hivatalos eredményszámolás nincs, de végül csaknem négyszer annyi gólt lőttünk, mint ellenfelünk. (11-3)

Mindkét mérkőzésre igaz volt, hogy a büntetődobásokkal továbbra is „hadilábon” álltak, viszont a labdaszerzéseikből a megúszásaikat jól értékesítették.

– Gratulálok a csapatnak az egész éves teljesítményéért – nyilatkozta boldogan Éder Zsolt utánpótlás edző a veretlen évet értékelve.

Az eredményhirdetés igazi örömünnep volt mindenki számára. Szép idő, boldog gyerekek a gyönyörűen felújított, csaknem 100 éves Bárány uszoda partján. Minden játékos aranyérmet kapott! Az érmeket egyik vízilabda legendánk, Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok kapus akasztotta a gyermekek nyakába, melyről közös fotó is készült.