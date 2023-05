Legyen szó bármilyen sportágról, a verseny akkor igazán kiélezett, ha az utolsó fordulóra is marad kérdés. A vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság Pannónia Zrt. csoportjában a legfontosabb döntés vasárnapra maradt, vagyis ekkor dől el a bajnoki cím sorsa.

Ha már kiélezett versenyt említettünk, ennél szorosabb aligha lehetne a hajrá, ugyanis az éllovas Kótaj és a második helyen álló Nagykálló ugyanannyi pontot gyűjtött idáig. Halvány matematikai esélye még a harmadik Szakolynak is van, hiszen az újonc pontszámban és a győzelmek számában is beérheti az előtte álló kettőst, a listavezető lenyűgöző gólkülönbségét azonban csak úgy egalizálhatja, ha minimum tizenhét góllal nyer, épp a Kótaj ellen. Ha ez megvalósulna, a szakolyiaknak még akkor is szorítaniuk kellene a Kálló vereségéért.

Noha láttunk már csodát a sportban, ez nem tűnik túl reális forgatókönyvnek, ezért inkább az első két csapat hétvégi megméretésében merüljünk el jobban!

A Kótaj épp a jobb gólkülönbsége miatt előzi meg a Nagykállót, emiatt ha nyer és nem születik irreálisan nagy különbségű kállói győzelem, megőrzi az első helyét. A jelenlegi második amiatt bizakodhat, mert az elmúlt négy mérkőzéséből hármat elveszítő Apagyot fogadja, míg az éllovas a Szakoly vendégeként játszik rangadót.

– Nem változtattunk a heti ritmusunkon, úgy készültünk, mint máskor – árulta el Seregi Mihály, a kótajiak edzője. – Tudjuk, hogy a saját kezünkben van a sorsunk és nekünk csak a győzelem elfogadható eredmény. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a Szakoly erős csapat, ugyanakkor a gyenge pontjait is ismerjük. Mentálisan és játékban is felkészültünk. Az őszi összecsapásunk úgy végződött egy egyre, hogy a második félidőben „egykapuztunk”, ebből erőt merítve idegenben is meglephetjük az ellenfelünket. Nüanszokon, egy-egy egyéni teljesítményen múlhat a mérkőzés. Gondolom, telt ház előtt játszunk. Kellőképpen motiváltak a játékosaim, velem együtt mindenki bízik a bajnoki cím megszerzésében.

A nagykállóiak is motiváltan várják a hétvégét, minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy az első helyre lépjenek.

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem beszélgettünk a Kótaj mérkőzéséről is, de ami a mi munkánkat illeti, ugyanúgy készülünk, ahogy eddig is, a heti edzésprogram nem változott – fogalmazott a kállóiakat irányító Homann Richárd. – Elsősorban magunkra figyelünk, szeretnénk mindenképpen győzelemmel zárni a bajnokságot, aztán meglátjuk, ennek mi lesz az eredménye. Ősszel öt ötöt játszottunk az Apaggyal, jó kérdés, hogy mi történt akkor, mert nem jellemző ránk, hogy ilyen sok gólt kapnánk. Nem tartom valószínűnek, hogy ahhoz hasonló lesz a hétvégi meccsünk, de ha éppen hat ötre nyerünk, az is jó nekünk!

A vármegyei másodosztályú mérkőzések ezen a hétvégén egységesen, vasárnap 17 órakor kezdődnek. A Nyírerdő csoportban már biztosan az Újdombrád az első, a Gémtech csoportot a Csengersima nyerte meg.

A Pannónia Zrt. csoport állása

1. Kótaj 21 17 2 2 81-13 53

2. Nagykálló 21 17 2 2 62-24 53

3. Szakoly 21 16 2 3 75-41 50

4. Tiszavasvári 21 11 2 8 49-34 35

5. Tiszalök 21 10 3 8 61-52 33

6. Apagy 21 8 6 7 57-47 30

7. Levelek 21 7 4 10 42-49 25

8. Nyírlugos 21 7 2 12 43-59 22

9. Kálmánháza 21 6 2 13 35-52 20

10. Biri 21 6 2 13 39-62 20

11. Rakamaz 21 5 3 13 33-47 18

12. Geszteréd 21 1 - 20 16-113 2