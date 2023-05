Labdarúgás: vármegyei II. osztály, tippelő

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Szabó Zoltán, a Tiszavasvári edzője.

Tiszalök (5.)–Szakoly (3.): Az őszi forduló (3-7) után a Szakoly revansot lehet, de ehhez lesz pár szava a tiszalöki srácoknak is.

Kótaj (1.)–Tiszavasvári (4.): Nekünk különösebben nincs veszteni valónk, annál több a Kótajnak.

Geszteréd (12.)–Levelek (8.): A Levelek begyűjti a három pontot, vagy nem…

Nyírlugos (7.)–Nagykálló (2.): A Nyírlugos tört már borsot sok csapat orra alá, de most nem lesz egyszerű dolga.

Apagy (6.)–Rakamaz (11.): A parádést tavaszt futó Apagy nem hiszem, hogy engedi kiénekelni a sajtot a szájából.

A Szakoly és a Biri szabadnapos.

Nyírerdő csoport

Tippel: Balla János, az Újdombrád edzője.

Tuzsér (10.)–Gyulaháza (6.): A Gyulaháza a tavaszi szezonban nem szerepel rosszul, de Tuzséron nem egyszerű pontot szerezni senkinek sem.

Nyírkarász (12.)–Szabolcsveresmart (13.): Mindkét csapat ezer sebből vérzik. Hogy mi lesz a vége, azt talán a jósok sem tudnák megmondani.

Ladányi TC (9.)–Vaja (3.): A Mezőladány hazai pályán szokott meglepetéseket okozni, de most a Vaját esélyesebbnek tartom.

Újdombrád (1.)–Ajak (4.): Ettől tisztább nem is lehetnek a feladatunk, győzelem esetén aranyvasárnap, minden más esetben mégy gyúrhatunk az utolsó bajnokira.

Baktalórántháza (8.)–Pátroha (5.): Mindkét gárdával parázs meccset játszottunk, ha ugyanazt a formájukat hozzák, abból jó kis mérkőzés kerekedhet ki. Véleményem szerint a Bakta otthon tartja a három pontot.

Gergelyiugornya (2.)–Záhony (7.): Szívem szerint záhonyi pontszerzést várnék, de a realitás ugornyai győzelmet sejtet, hogy megmaradjon az utolsó esélyük az első helyhez.

A Fényeslitke szabadnapos.

Gémtech csoport

Tippel: Bíró Zsolt, az Encsencs edzője.

Szatmárcseke (12.)–Nagydobos (8.): Mindkét csapat megfogyatkozott a szezon végére. Döntetlen szagú mérkőzésen a Dobost tartom esélyesebbnek.

Encsencs (4.)–Őr (13.): Számunkra csak a három pont megszerzése lehet a cél. Mindenképpen győzelmet várom a csapattól a szezon utolsó hazai mérkőzésén.

Ópályi (11.)–Sonkád (9.): Ópályiban nagyon sok barátom, ezért nekik is fogok szurkolni, hogy az utolsó hazai meccsüket tudják húzni. Hazai győzelmet várok.

Kocsord (7.)–Tisztaberek (5.): Két egyforma képességű csapat találkozik, amelyik csatájából az fog nyerni, amelyik többjátékost tud csatasorba állítani.

Fehérgyarmat (6.)–Milota (10.): A Gyarmat még esélyes a dobogóra, ezért úgy érzem, hogy otthon tartja a három pontot.

Nyírvasvári (3.)–Vámosoroszi (2.): A Vasvárit otthon nehéz legyőzni, de nekünk sikerült, remélem, hogy az Oroszinak is menni fog. Vendéggyőzelmet várok.

A Csengersima szabadnapos.