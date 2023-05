Salakmotor. Szinte vég nélkül lehetne sorolni a pozitív jelzőket a vasárnapi SEC Challenge versenyről, amelyen a Nagyhalászi Speedway Ring adott otthont. A salakmotorozás hazai ékszerdoboza már több fantasztikus versenyt megélt, volt itt fantasztikus GP-kvailfkáció, parádés korosztályos Európa-bajnoki finálé, SEC Challenge, páros és egyéni EB-kvalifikáció. Mindezeken is túl tett a vasárnapi verseny amelynek a tétje hatalmas volt. Az első öt helyezett jutott az Európa-bajnokság fináléjába. Izgalmas és bukásmentes futamok sorát láthatta a teltházas publikum. A slusszpoént a négy felvonásos különverseny jelentette, hiszen öten pályáztak a még fennmaradó ötödik helyért. Minden flottul ment, rekordidő alatt véget ért a húsz futam és még az eső is megvárta a nívós körözések végét.

- Azt hiszen önmagáért beszél mindaz, amit láthattak a nézők – kezdte visszapillantását a vasárnapi versenyre Albók József pályatulajdonos – Fantasztikusan versenyeztek a kiváló motorosak, igaz csemegét láthattak a nézők. Abból a szempontból is párját ritkító volt a verseny, hogy ugyan a francia Bergé biztosan végzett az élen, mögötte volt három 10 pontos és öt 9 pontos versenyző. Tehát nyolcan voltak egy pont különbséggel ami igen kiegyensúlyozott és nívós mezőnyt jelent. A verseny színvonalával és a rendezéssel is nagyon elégedett volt Piotr Szymanski, a FIM Európe sporttanácsának tagja, a salakmotoros szakág vezetője, valamint Karol Lejman, a SEC promótere Karol Lejman a One Sport vezérigazgatója. Mindketten csak dicsérő szavakat használtak, miként FIM zsűrielnök svéd Kristner Gardell és a vezetőbíró angol Christina Turnbill. Utóbbi nagyon sok európai verseny volt már ott, de ő sem fukarkodott a dicsérő szavakkal. A vezetők külön megemlítették, hogy a pályamunkások kiválóan dolgoztak, gyorsak és szakszerűek volta. Természetesen örülünk az elismerésnek, nem véletlenül ment le rekordidő alatt a húsz futam.

Az elismerésekről még valami. A médiaérdeklődés is nagy volt, főként lengyelek érkeztek sokan. A rádiósok, újságírók és fotósok is elismerően vélekedtek a verseny színvonaláról és a rendezésről.

Miként arról már többször beszámoltunk, Albók József úgy döntött, hogy idén két versenyt rendez, aztán bezárja a pálya kapuit. Ennek tükrében örömteli hír a salakmotorozás kedvelőinek, hogy lesz egy harmadik verseny is. Nem is akármilyen.

- Kezdjük kicsit messziről - kezdet a titokba avatást Albók József. - Örök hálával tartozóm Daragó Istvánnak, aki sajnos már nincs közöttünk. Kiváló és nagytudású szakember volt és a ő képviselte a hazai szövetséget a FIM Europe-nál. Amikor úgy döntöttem, hogy pályát építek, mindenben a segítségemre volt. Akkor szinte mindenki az angol bajnokságba szeretett volna indulni, ott pedig a rövid pályák a divatosak. Végül én is emellett tettem le a voksomat, és Daragó István mindenben segített. Hasznos tanácsokkal látott el a pálya építésekor. Szóval a sok segítségre gondolva úgy döntöttem, hogy rendezek egy Daragó István-emlékversenyt. Ezt közöltem fiával Daragó Gáborral, aki vasárnap mint versenyigazgató remek munkát végzett. Az időpont még nem végeleges, természetesen attól függ, hogy mikorra tudnak időt szakítani az igen jegyzett motorosok, akikre számítok. Zengota, Worina, Skorja, Kubera, Jamrog, Trofimov és még sorolhatnám. Olyanok, akik hozzám is közel állnak, többen a csapatbajnok halászi együttes tagjai voltak. Miként eddig, most is nagy segítséget jelen Janusz Ślączka, az Jancsika, a lengyel válogatott vezetője, aki mindig garanciát jelentett megfelelő szintű motorosok idehozatalában. Egy szó mint száz a megszokott a Nagyhalászon megszokott nivójú versenyben gondolkodom, és bízom benne, hogy össze is jön majd valamikor nyáron.- így Albók József. KM