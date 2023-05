A Kisvárda Master Good SE ugyan szoros meccsen, de mégis magabiztosan nyert szombaton a Dunaújváros vendégeként (24-26) a szezon utolsó előtti bajnoki mérkőzésén. Udvardi Lauráék ezzel némileg feledtették a Debrecen elleni zakót és saját maguk számára is bebizonyították, hogy többre képesek.

– Rossz felfogásban, fegyelmezetlenül játszottunk. Az előre megbeszélt feladatok nagy részét nem hajtotta végre a csapat. A kézilabda csapatjáték, ha hat ember nem dolgozik együtt támadásban és védekezésben úgy, ahogyan kell, a rendszer nem működik. Ebből adódtak problémáink. Támadásban rossz döntések születtek, védekezésben elkerülhető gólokat kaptunk. Mindenkinek magába kell néznie, miért történt így – fogalmazott a lefújás után Rapatyi Tamás, a Dunaújváros vezetőedzője.

A hazaiak játékos, Krupják-Molnár Beatrix egyetértett mesterük értékelésével.

– Nem teljesítettük, azt, amit megbeszéltünk, bár az első félidőben a védekezésünk, úgy ahogy működött, a kapott tizenkét gól az nem olyan rossz. A második félidőre azonban mind támadásban, mind védekezésben szétestünk. Kemény csatavolt, amelyet az akarat döntött el a vendégek javára – mondta önkritikusan a 27 éves játékos.

A Kisvárda vezetőedzője érthetően elégedetten szólt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

– Leginkább annak örülök, hogy a lányok megmutatták igazi arcukat az elmúlt hetek gondjai után. A Debrecen elleni meccset talán kicsit kozmetikáztuk ezzel a győzelemmel. Büszke vagyok a csapatra, mert tényleg becsülettel küzdött. Támadásban okosan játszottunk, kihasználtuk az ellenfél gyenge pontjait. Külön öröm, hogy a második félidőben javult a kapusteljesítményünk is, ez nagyban hozzásegített minket a sikerhez. Igazi gladiátorharc volt – értékelt Bányász-Szabó Valéria.

– Nagyon örülünk a két pontnak, mert nagyon mélyről kellett visszakapaszkodnunk a Debrecen elleni meccs után. Tudtuk, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy javítsunk, bíztam benne, hogy sikerülni fog. Ugyan a szezon vége felé járunk, az utolsó energiáinkat mozgósítottuk, de mindenkiben égett a tűz, nagyon akartuk ezt a győzelmet. Bízom benne, hogy ezt a formánkat tovább tudjuk vinni és az utolsó hazai meccsünket is meg tudjuk nyerni – mondta Siska Pálma, a Kisvárda átlövője.

A Kisvárda Master Good SE pénteken hazai pályán a Fehérvár ellen zárja a szezont.

További eredmények: Fehérvár-Ferencváros 15-35 (6-16), Békéscsaba-Debrecen 20-36 (8-17), Budaörs-Vác 24-31 (11-16), MTK-Győr 28-39 (13-19), Érd-Siófok 26-31 (16-18), Mosonmagyaróvár-NEKA 41-32 (17-17).

A bajnokság állása

1. Győr 25 24 – 1 824–565 48

2. FTC 25 22 2 1 815–587 46

3. Debrecen 25 17 3 5 739–608 37

4. Mosonmagyaróvár 25 17 2 6 774–668 36

5. Siófok 25 12 4 9 699–667 28

6. Vác 25 12 2 11 687–659 26

7. MTK 25 9 3 13 675–681 21

8. Fehérvár 25 9 3 13 621–708 21

9. Kisvárda 25 10 – 15 575–660 20

10. Dunaújváros 25 8 3 14 618–724 19

11. Budaörs 25 7 3 15 609–705 17

12. Békéscsaba 25 7 – 18 614–729 14

13. NEKA 25 5 1 19 606–713 11

14. Érd 25 3 – 22 604–786 6