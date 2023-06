A Kisvárda NB II.-es férfi csapata az előző szezonbeli hatodik helyezés után idén a nyolcadik helyen zárt. Az együttes edzője augusztusban elmondta, a nagyon biztos bennmaradás mellett az idény legfontosabb feladata az lesz, hogy minél több fiatalt beépítsen a csapatba, akik a rendszeres játéklehetőséggel megalapozhatják jövőbeni felnőttcsapatbeli tagságukat. Az első félévvel kapcsolatban azt emelte ki, hogy hozták az úgynevezett papírformát, pozitív meglepetést nem okoztak, lefelé lógott ki azonban a sorból a Tiszavasvári és a DEAC II. elleni vereségük. Fordulás után öt győzelemmel és hat vereséggel „lemásolták” első félévi teljesítményüket, ez pedig mint ahogy fentebb írtuk, a nyolcadik helyre volt elég.

– A szezonunk az utolsó három mérkőzésig a várakozásoknak megfelelően alakultak. Utólagos számolgatással, ha ezeket hozzuk, persze tudom, hogy a sportban nincs ha, akkor a negyedik helyet is megcsíphettük volna – kezdte értékelését Türk Ferenc, a Kisvárda edzője. – Nagy törés volt, hogy hazai pályán ugyan csak egy góllal, de kikaptunk a Nyírbátortól. Ellenük akkor bravúros első félidőt produkáltunk, fordulás után aztán kicsúszott a kezünkből az irányítás és végül az utolsó másodpercben megszerezték a győzelmet. Ez nagyon megviselte a társaságot, elveszítette a csapat a motivációját. Ezután nagy nehezen hazai pályán legyőztük a Fehérgyarmatot, majd erősen foghíjasan kikaptunk Hajdúböszörményben. Innentől megindultunk lefelé, megvolt a bennmaradás, a helyezést már nem nagyon néztük, leengedett a társaság. Célunkat elértük, magabiztosan őriztük meg NB II.-es tagságunkat. Utólag be kell vallanom, hogy nagyon alacsonyra tettük a lécet, kicsit alulbecsültük a képességeinket, a játékerőnket, ebben én is ludas vagyok – gyakorolt önkritikát Türk Ferenc. – Talán picit többet képzeltünk ellenfeleinkről, bár ne feledjük, hogy ide esett vissza a Mezőkövesd és itt játszott az alaposan megerősített két miskolci gárda is és akkor még nem beszéltünk a Nyírbátorról. A tervezésnél azt is figyelembe vettük, hogy csak egy sorra való felnőtt játékosom volt, és idény közben sajnos három ifi játékosunkat is elveszítettük, akik még a serdülőben is játszottak. Így kevés lehetőségem volt a forgatásra. Veres Sándornak, Csatlós Máténak és Király Nándornak mielőbbi felépülést kívánok, visszavárjuk őket. A következő szezon még nehezebb lesz, hiszen a kiírás szerint az eddigi hat tizenkét csapatos csoport helyett nyolc nyolcas csoportban küzdenek meg egymással a csapatok – zárta Türk Ferenc.

Végeredmény

8. 22 10 - 12 616-635 20

Hazai pályán

11 5 - 6 330-309 10

Vendégként

11 5 - 6 286-326 10

Házi góllövőlista. 103 gólos: Csendes Ádám. 94 gólos: Mladen Radojevics. 70 gólos: Bottka Ádám. 62 gólos: Ruzsinszki Benjámin. 60 gólos: Tuska Szabolcs. 42 gólos: Kiss Bálint. 38 gólos: Bod Bence. 37 gólos: Nagy Gergő. 27 gólos: Revák László. 18 gólos: Király Nándor. 14 gólos: Veres Sándor. 10 gólos: Csatlós Sándor, Kapdos János. 8 gólos: Vass Gábor, Jenes Miklós. 4 gólos: Széles Áron. 3 gólos: Petykó Tamás, Csatlós Máté. 2 gólos: Gyebnár Zsolt, Kovács László. 1 gólos: Kertész Bence.