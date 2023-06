A közelmúltban véget értek a küzdelmek a teke NB I.-ben is. Megyeszékhelyünk csapata, amely az előző szezont a kilencedik helyen fejezte be, reményekkel telve vágott neki a szezonnak szeptemberben. A klubelnök Cseszlai Sándor elmondta, hogy nyáron távozott a csapatkapitány, Mogyorósi Péter, viszont egy szezont követően visszaért hozzájuk Fehér Béla, aki ha ismét formába lendül nagy erőssége lehet a csapatnak. A nyáron elvégzett munkájukat a debreceni Hajdú Kupán mérhették le, amelyen a csapat szép eredményt el.

Parádés rajtot is vettek a mieink, az első hat mérkőzésüket megnyerték. Aztán megtorpant a csapat, Gyulán kijózanító vereséget szenvedtek, a továbbiakban hullámzó teljesítményt nyújtva zárták végül a harmadik helyen zárták a naptári évet. Télen aztán az energiatakarékosság őket is utolérte, átmenetelig bezárták a pályájukat. Így némileg hézagos felkészüléssel vágtak neki a tavasznak, amely enyhén fogalmazva sem nevezhető fáklyás menetnek. A márciusi nyitányon ugyan nyertek az Eger ellen, utána azonban következett egy nyolc meccses vesztes széria, amelyet május végén a Bátonyterenye elleni győzelem szakított meg. A szezont a MVM Gáz SE elleni vereséggel zárták.

– Sajnos létszámban megfogyatkoztunk, időközben abbahagyta Ráski János és Kastura Zsolt, Fehér Béla pedig tüdőgyulladással küszködött és ezek a tények rányomták bélyegüket a tavaszi szereplésünkre – tekintett vissza Cseszlai Sándor, a Nyíregyházi TK elnöke. – Az ifikkel együtt összesen maradtunk heten, a fiatalok ráadásul így kettős terhelést kaptak, hiszen dobóállásba kellett lépniük a felnőtt mérkőzéssel azonos napon rendezett korosztályos találkozón is. Sajnos így csak álom maradt a dobogó. A szezon pozitívuma, hogy ifistáink szépen beépültek a felnőtt csapatba és a jövőben biztosan számíthatunk rájuk.

Végül, de nem utolsó sorba essék szó a fiatalok eredményeiről is. Az ifjúsági csapat a harmadik helyen telelt, fordulás után azonban nem ismertek kegyelmet, sorra magabiztosan nyerték mérkőzéseiket és így négy pontos előnnyel megnyerték a bajnokságot. Egyéniben sem maradtak el a remek csapatteljesítménytől, a világbajnoki ötödik helyezett ifj. Szojka Miklós egyéni országos bajnoki címet szerzett U14-es kategóriában, míg az U18-asok között Molnár Dávid ezüstérmet nyert a közelmúltban.

Felnőtt csapat

7. 22 11 - 11 87-89 22

Ifjúsági csapat

1. 22 18 1 3 69.5-18.5 37