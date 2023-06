A 2022-es évhez hasonlóan idén is Pannonhalma környékén rendezik meg az országúti országos bajnokság mezőnyversenyét. A június 25-i program délelőtt a hölgyek viadalával kezdődik, a lányokra 5 db 16.8 kilométeres nagy kör és másfél 5.8 kilométeres kis kör, azaz 91.2 kilométer vár, míg a férfiak 9 db 16.8 kilométeres nagy kört és három és fél 5.8 kilométeres kis kört, vagyis 170 kilométert teljesítenek.

Másodszor a Kisalföldön

Ami a penzumot illeti, az Pannonhalma, Győrság, Halomalja, Pázmándfalu és Nyalka érintésével kanyarog, döntő jelentőségű pontja, a kis körben helyet kapó, helyenként a 15 %-os meredekséget is meghaladó emelkedő az Apátság felé, amelyet a lányok két ízben, a fiúk pedig négyszer abszolválnak.

Mint arra emlékezhetünk, tavaly közel hasonló távon és karakterisztikával a hölgyeknél Vas Kata Blanka diadalmaskodott, míg a férfiaknál Valter Attila és Dina Márton csatájából a már a Jumbo-Visma csapatát erősítő kiválóság került ki győztesen.

Jelentős változás az előző évekhez képest, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség Elnöksége az országúti szakágban versenyző sportolók biztonságának maximalizálása, illetve a kockázatok minimalizálása érdekében – figyelembe véve a versenyzők által megfogalmazott javaslatokat! – érvénybe léptette a felnőtt országúti kerékpáros országos bajnokság előkészítésének és lebonyolításának sajátos szabályzatát, ennek eredményeképpen pedig mind a női, mind pedig a férfi versenyen kisebb indulói létszám várható.

– A versenyzők és a csapatvezetők kérése volt, hogy olyan pályán kerüljön megrendezésre a magyar bajnokság, amely tartalmaz némi szintkülönbséget, éppen ezért tavaly már Pannonhalmán zajlott az ob, a helyszín pedig igencsak bevált – mondta el Solymosi János versenyigazgató. – A környék remek feltételeket kínál, a penzum érint lakott területeket is, ráadásul ott van az Apátsághoz vezető emelkedő, amely megfelelő ahhoz, hogy eldöntse a viadal végkimenetelét. A 2022-es évből okulva szigorítások kerültek bevezetésre a nevezőket illetően. Természetesen idén is remek versenyre van kilátás, mind a nőknél, mind pedig a férfiaknál, a bajnoki trikó sorsa ezúttal is nemes versengésben dől majd el.

Ami az esélyeket illeti, a nőknél címvédő Vas Kata Blanka (Team SD Worx) a legnagyobb favorit, aki kiváló formában érkezik, hiszen néhány napja szerezte meg első WorldTour-szakaszsikerét a svájci körversenyen. Legfőbb kihívói a Spanyolországban profiskodó Zsankó Petra (Massi-Tactic), valamint a holland csapatban tekerő Jordán Dorka (Grouwels-Watersley R&D Road Team) lehetnek. A férfiaknál Valter Attila (Jumbo-Visma) és Dina Márton (ATT Investments) csatározásába Fetter Erik (EOLO-Kometa) és Peák Barnabás (Human Powered Health) is beleszólna, de nem szabad leírni a bajnokságra tizenegy fővel nevező hazai kontinentális csapat, az Epronex-Hungary taktikáját sem.

Az NYKSE mint társszervező

Szerencsére vármegyei érdekeltség is lesz bőven, hiszen az esemény társszervezője az NYKSE, azaz a Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete, amely a lebonyolítás számos területéért felel.

– A munkánk nagyon összetett – folytatta a versenyigazgató, aki egyben az NYKSE elnöke is. – Egyrészt kezdeném a logisztikával, amely számos területet lefed, ezek közül kiemelendő a rajt és célterület építése, ami Pannonhalmán sohasem egyszerű, hiszen a Főapátság és a környezete a világörökség részét képezi, így a verseny előtt és után is csak minimális időkeret áll rendelkezésünkre. Ezen kívül a különböző területek kordonozása, nyilazása, bálázása is hozzánk tartozik, a díjátadó protokollról már nem is szólva. Mivel az NYKSE inkább egy baráti társaság, mint sem egy dolgozói kollektíva, így a munkánk már évek óta gördülékenyen működik. Persze az országos bajnokságra való felkészülésünk sem egy hete kezdődött, hanem már hónapokkal ezelőtt megkezdtük a tervezést. Arra törekszünk, hogy egy biztonságos, minden igényt kielégítő, látványos versenyt szervezzünk.

Persze a rendezőkön kívül a versenyzők között is találunk majd olyanokat, akik vármegyénkhez kötődnek. A női rajtban ott lesz a csengeri Szabó Zsófia (Carbonbike Giordana by Gen Z), míg a férfiaknál az egyaránt nyíregyházi Hrenkó Norbert (So.L.me-Olmo) és Nagy Bendegúz (Epronex-Hungary Cycling Team) állnak rajthoz.