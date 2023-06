Érdekes szezont tudhat maga mögött a Nyírbátor, amely úgy lett a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály tizedik helyezettje, hogy odahaza és idegenben is stabilan erre a helyre predesztinálta magát, már ami a statisztikákat illeti.

Szerettek volna fentebb lépni

– Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy próbáljunk meg a múlt évi teljesítményünknél egy kicsit előrébb helyezkedni a tabellán, ez viszont nem sikerült, hiszen a 2021-2022-es, majd a 2022-2023-as szezont is a tizedik helyen abszolváltuk – kezdte értékelését Erdei Zoltán játékos-edző. – A tavaszi szezonban már látszott, hogy inkább ennek a helynek a megtartása lehet a realitás, éppen ezért módosultak a terveink, innentől arra helyeztük a hangsúlyt, hogy ne csússzunk lejjebb. A bajnokság végére sajnos egy kissé elfogytunk. Tény, hogy nem voltunk elegen, ráadásul a folyamatos sérülések is rányomták a bélyegét a tavaszi idényre, ettől független volt néhány olyan meccsünk, ahol olyan hozzáállással futballoztak a fiúk, amely pozitív értelemben még engem is meglepett. Büszkeséggel tölt el az, hogy a pályára lépő játékosaim minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy a Nyírbátor eredményesen abszolválja ezt az idényt. Mindenféleképpen szeretném kiemelni tavasszal a Nyíregyháza Spartacus II. elleni hazai összecsapásunkat, amikor is úgy vertük meg 2–1-re a „kis Szparit”, hogy egyáltalán nem mi voltunk az esélyesek és ennek megfelelően nem is nagyon volt nálunk a labda, de szívvel-lélekkel játszottunk, ez pedig végül győzelmet ért. Persze voltak gyengébb szerepléseink is, sajnos nem is kevés, de egyszer sem állta volna meg a helyét az, ha azt mondom, hogy ne akart volna a csapat.

A Nyírbátor nem vesztegette az idejét az uborkaszezon eddigi részében, hiszen a kapus Borkó József mellett már Bakosi Máté és Tóth Erik is aláírt.

Bíznak a jobb folytatásban

– Biztos vagyok benne, hogy a következő szezonnak már egy másfajta mentalitással vágunk neki. A következő idény tekintetében persze még sok minden képlékeny. A célokat majd csak akkor tudjuk kitűzni, ha látjuk, hogy merre formálódik a keret, két-három játékossal még tárgyalunk. Bízunk abban, hogy lehet esélyünk arra, hogy jövőre fentebb lépjünk és odaérjünk a hatodik hely környékére. Úgy vélem, hogy megint meglesz az a két-három csapat, aki a bajnoki címért harcol majd, mi pedig ebbe még biztos, hogy nem fogunk tudni beleszólni, de ez nem azt jelenti, hogy ne szeretnénk borsot törni az orruk alá – zárta mondandóját a tréner.

Nyírbátori számok

Végeredmény

10. hely 28 9 6 13 46-65 33

Hazai pályán

10. hely 14 6 2 6 22-30 20

Idegenben

10. hely 14 3 4 7 24-35 13

Házi góllövőlista: 19 gólos: Török István. 7 gólos: Bakó Tamás. 4 gólos: Erdei Zoltán, Hegedüs Tibor. 3 gólos: Danó Máté. 2 gólos: Czerula Zsolt, Nagy Tibor, Pálvölgyi Balázs, Varga Balázs. 1 gólos: Lukács Tamás, Medve Máté, Seres Patrik, Sitku Ádám.