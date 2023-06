A pályákon már korábban befejeződött a Decathlon – Konyha Möbel Kft. – Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó-bajnokság, szerda délután pedig díjátadóval, méltó módon zárult a versenyszezon.

– Örülök, hogy Budapest és Debrecen után Nyíregyházán van a legnagyobb kispályás labdarúgó-bajnokság – mondta el köszöntőjében dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. – A szabadidősport nálam mindig első helyen van, mert sok embert megmozgat. Gratulálok mindenkinek, csak így tovább!

– Köszönöm a támogatóknak, mindenkinek, aki hozzátett a lebonyolításhoz – vette át a szót Dajka László főszervező. – Igazi kötéltánc volt a bajnokság a stadionépítés miatt, még úgy is, hogy a városvezetéstől és Hornyák Enikő sportreferenstől minden támogatást megkaptunk. El kell mondanom, hogy a szervezés nem egyszemélyes tevékenység, hiszen a Nyíregyházi Sportcentrumban csodálatos csapat áll a hátam mögött, majdnem negyven fő segíti a munkát.

A csoport: 1. Pikoló Söröző, 2. Marso Kft., 3. MB Kandalló. Legjobb kapus: Bernáth Richárd (Pikoló Söröző). Gólkirály: Pekk Tamás (Marso Kft.)

B csoport: 1. Vectigália, 2. Nev – Út Kft., 3. Makkai Trans Kft. Legjobb kapus: Ficze Tamás (Nessta). Gólkirály: Gyarmati Zsolt (Makkai Trans Kft.)

C csoport: 1. Rajal Birs, 2. Elszer Bt., 3. Kertvárosi Autómosó. Legjobb kapus: Bartha László (Elszer Bt.). Gólkirály: Farkas Gyula (Rajal Birs).

D csoport: 1. Joey Burger & More, 2. Gray Wolves, 3. Messer United. Legjobb kapus: Mozgi Béla (Joey Burger & More). Gólkirály: Varga Felicián (Joey Burger & More), Halastyák Ádám (Gray Wolves).

E csoport: 1. Sajtos Pogácsa, 2. Bánházi Autó Szerviz, 3. Újfehértói Hétkereszt Úti Presszó. Legjobb kapus: Szűcs Balázs (Sajtos Pogácsa). Gólkirály: Tóth Norbert (Újfehértói Hétkereszt Úti Presszó).

F csoport: 1. Nativus, 2. Tóth Team, 3. Mustang FC. Legjobb kapus: Ádám András Tamás (Tóth Team). Gólkirály: Nagy Tamás (Tóth Team).

G csoport: 1. SE Nyírpazony, 2. Pásztor Team, 3. Alfa – Team. Legjobb kapus: Pazár Zsolt (Csősz – Platán Cégcsoport). Gólkirály: Molnár Martin (SE Nyírpazony).

„Old Boys” I. osztály: 1. John Bull Pub, 2. Nyír – SL Kft., 3. Fáraó Bútor. Legjobb kapus: Ács Zsolt (John Bull Pub). Gólkirály: Kovács Mihály (Mester Festék).

„Old Boys” II. osztály: 1. Nap-Kori-Kum Kft., 2. Kelet-Solar, 3. Alkohol TM. Legjobb kapus: Hajdu Attila (Kelet-Solar Kft. Öregfiúk). Gólkirály: Somogyi László (Kelet-Solar Kft.)

„Old Boys” III. osztály: 1. Újfehértói Hétkereszt Presszó Öregfiúk, 2. Big-Boys, 3. Zöldfa Étterem Öregfiúk. Legjobb kapus: Bessenyei László (Újfehértói Hétkereszt Presszó Öregfiúk). Gólkirály: Osikóczki István (Újfehértói Hétkereszt Presszó Öregfiúk).

Fair Play díjas: Pepita Senior.

Köszönet a bajnokság névadó szponzorának: Kormány Zoltánnak (a Konyha Möbel Kft. ügyvezetője), Nagy Viktornak (a Konyha Möbel Kft. tulajdonosa), Mucsi Gergelynek (a Decathlon nyíregyházi áruházának vezetője).

Az év játékvezetője: 1. Máté István, 2. Medve Norbert, 3. Mónus Gábor.

A bajnokság műszaki színvonalának biztosításáért köszönet: Császár Imrének, Bikás Attilának.

A bajnokság médiában történt népszerűsítéséért köszönet: Dankó Lászlónak, Hájer Zsigmondnak, Buczó Balázsnak, Demeter Diának.

A bajnokság működésének támogatásáért köszönet: dr. Kovács Ferencnek (Nyíregyháza polgármestere).