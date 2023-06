Míg a többiek már nyári pihenőjüket töltik, addig Juhász Gréta számára picit tovább tartott a szezon, a Kisvárda Master Good SE balátlövője június 6-a és 8-a között Siófokon a válogatott felmérésén vett részt.

– Nem bántam, hogy később kezdődött meg a pihenőm, szívesen jöttem, hiszen mindig megtiszteltetés, ha a válogatottba meghívót kap az ember – mondta Juhász Gréta.

– Kedden este érkeztünk meg, másnap délelőtt a sprintet, az ugrást és a hosszútávot mérték fel, valamint kitámasztások voltak még. A szakmai stáb szeretett volna képet kapni arról, hogy ki milyen állapotban van. Csütörtökön volt a kondi felmérés, guggolás, fekvenyomás, szakítás szerepelt a programban és a NordBoard tesztet is elvégeztük – avatott be a részletekbe a játékos, aki azt is elárulta, hogy kikapcsolódásképpen szerda délután közösen sárkányhajóztak Balatonföldváron.