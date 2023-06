Noha a tíz-tizenegy évesek még bajnoki mérkőzést játszottak a Szent Imre-középiskolában, a Nyíregyházi Kosársuli vasárnapi, évzáró eseménye apropót adott arra, hogy értékelést kérjünk az egyesület elmúlt szezonjáról.

– Az egyik legkiemelkedőbb évünk volt – kezdte Farkasinszki Gyuláné, az NYKS szakmai igazgatója. – Régen volt olyan, hogy ennyi korosztállyal országos döntőbe kerültünk. Ugyan B-döntőkról van szó, a kisebb egyesületek esetében nagy szó, ha azt eléri valaki az akadémiai csapatok mellett. Az amatőr NB I.-es együttesünk kiharcolta a rájátszást, olyan élvonalbeli klubok utánpótláscsapatait előzte meg, mint a Vasas vagy a DVTK, ami óriási teljesítmény, majd a rájátszásban is sikerült meccseket nyernünk. Valamelyest rossz érzés van bennem amiatt, mert több játékosunk sérült volt ezeken a meccseken. Itt látszik, hogy mi a különbség az NB I./B és az A között, akár ritmusban, keménységben, gyorsaságban. Egy-egy mérkőzésen szuperek voltunk, de a sorozatterhelést már nem bírtuk úgy, ahogy kellett volna. Ettől függetlenül nem hittem volna el, ha bárki azt mondja a szezon elején, hogy idáig jutunk, mert úgy láttam, hogy ebben a csoportban vannak nálunk lényegesen erősebb csapatok is.

A felnőttgárdából ketten válogatottat is erősíthetnek nyáron, hiszen Karakó Dorina az Universiade-csapatba kapott meghívót, míg Dobó Lilla az U18-es nemzeti együttesbe kerülhet be. Utóbbi a felnőtt- mellett szenzációsan teljesített a juniorbajnokságban is, melynek B-döntőjének Nyíregyháza adott otthont.

– Erőn felül teljesített ez a csapat is – szögezte le a B-döntőn harmadik helyen végzett gárda edzője. – Négyen az NB I.-ben is játszottak, ők két bajnokságot vittek a hátukon. Kifutóban lévő juniorsorról beszélünk, a 2005-ösök azok, akik ezt a vállukra vették, 2006-tól lefelé viszont hiánykorosztályunk van. Kadett alsó korosztályúakat is kellett játszatnunk, ezzel a játékosállománnyal nem mindennapi teljesítményt tettek le az asztalra, végképp erőn felüli, hogy még a nyolc közé jutásért is tudtunk játszani egy akadémiai csapat ellen. Büszke vagyok rájuk!

– A kadetteket a serdülők egészítették ki, így szép teljesítmény, hogy régiós döntőt játszottak. A serdülők B-döntőn vettek részt, pedig itt évek óta nem sikerült országos döntőbe jutni. Egy meccset nyertünk, de látszott, hogy fejlődőképesek, van bennük lehetőség, a következő években magas szinte juthatnak, mint ahogy az elődeik megetették – tette hozzá Farkasinszki Gyuláné.

Az egyesület igyekezett emlékezetessé tenni az évzárót, rengeteg érem, oklevél és egyéb ajándék talált gazdára, ezzel is elismerve a gyerekek egész szezonban nyújtott teljesítményét.