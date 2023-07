A húsz kilométeres távon indul az augusztusi atlétikai világbajnokságon Helebrandt Máté. A nyíregyházi gyalogló világranglista helyezése alapján a harmincöt kilométeren is rajthoz állhatott volna, ám mivel jövőre Párizsban az olimpián is húsz kilométer lesz a versenytáv, így már részben arra is szeretne készülni. Az atléta a napokban Portugáliában edzőtáborozik.

Mint ismert, a Sportcentrum atlétája 2017 és 2021 között ötven kilométeren versenyzett, de kénytelen volt váltani, mivel a tavalyi Európa-bajnokság óta harmincöt kilométer a gyaloglás leghosszabb versenyszáma. A jövő évi párizsi olimpián pedig már csak 20 kilométert rendeznek, illetve új versenyszámként bekerül a programba a vegyes váltó.

Az augusztus 19. és 27. közötti budapesti atlétikai világbajnokság Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz.