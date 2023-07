Pénteken és szombaton a Nemzeti Atlétikai Központban rendezik meg a 128. Atlétikai Magyar Bajnokságot. A létesítménynek ez a főpróbája a közelgő világbajnokság előtt, emiatt történelminek nevezhető a női diszkoszvetők versenye, hiszen itt osztották ki az első érmeket az impozáns stadionban.

Számunkra is izgalmas volt ez a szám, ugyanis a Nyíregyházi Sportcentrum sportolóinak, Kerekes Dórának és a 17 éves Hanász Erikának szurkolhattunk. Dóra azonnal a dobogóra dobta magát, ám Márton Anita nála is jobb kísérlettel nyitott. Az ezt követő körökben mindketten javítottak, a nyíregyházi kiválóság pedig egyre közelített legfőbb riválisához, ám a második helyezésnél nem léphetett előrébb. Noha Márton Anitának a súlylökés a fő száma, a 2022-es bajnoksághoz hasonlóan a diszkoszvetést is magabiztosan nyerte, Kerekes Dóra pedig a tavalyi ob után újabb ezüstérmet szerzett.

Bakosi Péter nem a legjobb formában érkezett az országos bajnokságra, így is éremesélyes volt. A maga 30 életévével a mezőny legidősebb tagjaként a nyíregyházi atléta 204 centin szállt be a versenybe, amit elsőre átugrott, a 208-at viszont csak második kísérletre teljesítette. Ugyanígy járt a 212-vel is, a 216 centit már nem abszolválta. Ekkor még öten voltak versenyben, csak ketten jutottak túl a magasságon, ám Bakosinak nem jutott érem, mert Horváth Csaba nem hibázott 208 centin, így ő szerezte meg a harmadik helyet.

A férfi diszkoszvetés érmesei Szikszai Róberttel (középen) és edzőjével (előtte) Kerekes Lászlóval

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Közben a férfi diszkoszvetőkre is figyelhettünk. A címvédő Szikszai Róbert lényegében az első dobásával megnyerte az idei bajnokságot is. Jobban izgulhattunk a tavalyi ezüstérmes Káplár Jánosért, aki végig a dobogó határán „táncolt”. Az NYSC atlétája az utolsó sorozatban fellépett a harmadik helyre, ám Csontos Márton azonnal visszaelőzte őt két centivel nagyobb dobásával.

A női hármasugrók között 2022-ben talán meglepetésre aranyérmes Nyisztor Petra idén sem jön haza üres kézzel, bronzérmet szerzett. Talán csak amiatt bánkódhat picit, mert a tavalyi, bajnoki címet érő kísérlete egy centiméterrel nagyobb volt, mint a most győztes Szabó Beatrix legjobb ugrása.

A sprinter Boros Bence úgy érkezett Budapestre, hogy egy hónappal ezelőtt a magyar Bronze Tour két állomásán ő teljesített a legjobban 100 méteren, ezért a lengyelországi csapat Európa-bajnokságon ő képviselhette Magyarországot ezen a számon. Az ob-n három előfutamot rendeztek, ezek közül Boros az elsőben állt rajthoz. Az első méterek után az élre állt és nagyon magabiztos futást mutatott be, úgy ért el 10.6 másodperces időt, hogy a végén kiengedhetett. Az előfutamok eredményei alapján a fináléban négyen indultak aranyeséllyel. Bence itt még jobb formában futott, javított a korábbi idején és 10.5-es eredménnyel megnyerte az országos bajnokságot, vagyis jelenleg ő Magyarország leggyorsabb embere!

Az országos bajnokság újabb, nyíregyházi érdekeltségű versenyszámokkal szombaton folytatóik.

128 Atlétikai Magyar Bajnokság

Az 1. nap nyíregyházi érdekeltségű eredményei

Nők

Diszkoszvetés: 1. Márton Anita (Békéscsabai AC) 54.73 m, 2. Kerekes Dóra (NYSC) 53.18 m, 3. Váradi Krisztina (Maximus SE) 45.34 m, … 10. Hanász Erika (NYSC) 33.59 m

Hármasugrás: 1. Szabó Beatrix (MTK) 12.93 m, 2. Áts Viktória (TSC-Geotech) 12.77 m, 3. Nyisztor Petra (NYSC) 12.56 m, … 8. Abiwu-Türk Bettina (NYSC) 11.75 m

1500 méter: 1. Wagner-Gyürkés Viktória (Ikarus BSE) 4:11.03 perc, 2. Vindics-Tóth Lili (BHSE) 4:13.88 p, 3. Farkas-Ohn Kinga (BEAC) 4:19.98 p, 4. K. Szabó Gabriella (NYSC) 4:29.63 p

Férfiak

Magasugrás: Török Gergely (DSC-SI) 216 cm, 2. Jankovics Dániel (MTK) 216 cm, 3. Horváth Csaba (Ikarus BSE) 212 cm, 4. Bakosi Péter (NYSC) 212 cm

Diszkoszvetés: Szikszai Róbert (NYSC) 59.59 m, 2. Huszák János (FTC) 55.79 m, Csontos Márton (BSC) 54.31 m, 4. Káplár János (NYSC) 54.29 m

100 méter: 1. Boros Bence (NYSC) 10.5 másodperc, 2. Illovszky Dominik (BHSE) 10.55 mp, 3. Bundschu Patrik (Vasas) 10.56 mp