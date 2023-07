Hatalmas fegyvertény, hogy a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület fiatal sportlövője, Kiss Gergely László kijutott légpisztoly hatvan lövésben a 2023-as junior világbajnokságra. Nagy büszkeség ez a város, valamint az egyesület számára is. A sportlövészet egy nagyon összetett sportág, amelyben a sportlövők különféle lőfegyverekkel, minél pontosabban, az egyes versenyszámokban előírt célpontokra lőnek. A sportágnak több szakága létezik – puska, pisztoly, vadászlövészet –, a versenyzők kiállhatnak egyénileg, illetve csapatban is.

Beszippantotta a lövészet

– Személy szerint alapvetően légpisztollyal versenyzek, tíz és ötven méteres távokon – mondta el megkeresésünkre Kiss Gergely László. – Hetente háromszor három óra a konkrét lövészettel eltöltött edzésidőm, de mindemellett kiegészítő tréningeket is végzek, mivel ebben a sportágban rendkívül fontos a fizikai állóképesség. Néhány éve a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület tartott egy bemutatót az iskolámban, nekem pedig ez nagyon megtetszett, lényegében így szippantott magába a lövészet világa, bár nem azonnal, mivel néhány év eltelt addig, míg először lementem a lőtérre. Utána viszont már nem volt megállás, megfogott ez a sport, beleszerettem és természetesen ebben képzelem el a jövőmet is.

A befektetett munka pedig úgy tűnik, hogy busásan megtérül, habár Gergely még csak junior korú, de az eredményei alapján joggal lehet büszke az eddig elért sikereire.

– Ami az eddigi eredményeimet illeti, a legkomolyabb verseny, amire eddig kijutottam, az a 2022-es innsbrucki Ifjúsági Európa-bajnokság volt – folytatta az ifjú sportoló. – Ennek a versenynek a kvalifikációs fordulójában másodikként zártunk a magyar csapattal, ami sikerként volt elkönyvelhető. Kétszer szerepelhettem már a csehországi Plzenben az Olimpiai Reménységek Versenyén, ahol tavaly ötven méter pisztoly versenyszámban ezüstérmes lettem, idén pedig a tíz méter légpisztoly számban végeztem tizenhetedikként, bombaerős mezőnyben, miközben csapatban ötödikek lettünk. Azt tudni kell, hogy alapvetően nincs különbség az egyéni és a csapatverseny között, csupán annyi, hogy a kvalifikáció során a három csapattag egyéni eredményeit adják össze és ez alapján alakul ki a csapatrangsor.

A következő állomás: Changwon

Július 14. és 25. között a koreai Changwon ad otthont a junior világbajnokságnak, melynek utazó keretébe a nyíregyházi sportlövő is bekerült.

– Eddigi pályafutásom legkomolyabb és egyben legnívósabb versenye következik, hiszen a válogató viadalok alapján bekerültem az ifjúsági világbajnokságra utazó csapatba. Jelenleg minden erőmmel erre a megmérettetésre fókuszálok, a célom, hogy hozni tudjam azt a szintet, amelyre a válogatókon képes voltam. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a támogatásért a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesületnek, valamint Veres Andreának – zárta gondolatait a jelenleg is edzőtáborozó tehetség.

Különféle fegyverekkel lőnek a célokra

Az olimpiai sportágat lányok és fiúk, nők és férfiak is űzhetik tíz éves kortól egészen a veteránokig. Repertoárjában megtalálhatók statikus vagy precíziós és dinamikus versenyszámok is. A használt sportfegyverek: pisztolyok, puskák és sörétes fegyverek, szabadon tartható légfegyverek és engedély köteles tűzfegyverek is. A pisztolyos és puskás számokban a céltáblák 1-től 10-ig vagy 5-től 10-ig terjedő köröket tartalmaznak. A középső tízes kör átmérője a használt sportfegyvertől, a távolságtól és a versenyszámtól függően változik. A koronglövészetben célként géppel kidobott korongok mérete minden versenyszámban azonos. A legújabb versenyszám a target sprint, ami a 400 méteres síkfutás és légpuskás vagy légpisztolyos lövészet kombinációja.