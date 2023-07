Mint minden bajnoki szezon, úgy a hétvégi bajnoki rajtot megelőzően is megtartja a szurkolói ankétját az élvonalbeli Kisvárda Master Good csapata. Mint ismert, a rétközi egylet vasárnap 20 órakor lép pályára Zalaegerszegen, a szurkolók pedig július 28-án, pénteken 17.30-kor találkozhatnak az új játékosokkal és ismerhetik meg a szakmai stáb, valamint a vezetés új idényre vonatkozó elvárásait.

Várják a csapat híveit

A helyszín a szokásos, a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium díszaulája, oda várják az érdeklődőket, akik immár a hatodik élvonalbeli idénye előtt álló csapat híveinek vallhatják magukat. Mivel az iskola udvarában aszfaltoznak, ezért arra kérik az eseményre érkezőket, hogy a parkolást az intézményen kívül oldják meg.

Eközben eldőlt, hogy a Zalaegerszeg és a Kecskemét után a harmadik fordulóban az MTK Budapest otthonában is este nyolc órakor kezdi mérkőzését a csapat az OTP Bank Liga 2023-2024-es kiírásában. Az első két játéknap órára lebontott műsora már korábban ismertté vált, most pedig a harmadik kör menetrendje is elkészült.

Labdarúgás:

1. forduló: Július 30., vasárnap, 20.00: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good

2. forduló: Augusztus 7., hétfő, 20.00: Kecskeméti TE–Kisvárda Master Good

3. forduló: Augusztus 11., péntek, 20.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good