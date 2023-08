A Vitka SE évek óta meghatározó tagja az NB II.-es mezőnynek, az előző kiírásban negyedik helyen fejezték be a pontvadászatot, az azt megelőzőben pedig bronzérmesként zártak. A megváltozott lebonyolítású, szeptemberben induló szezonban sem szeretnék alább adni, ennek megfelelően készülnek az előttük álló feladatokra.

– A szokásos időpontban, augusztus elején heti három, négy edzéssel kezdtük meg a felkészülést az előttünk álló szezonra. Természetesen felkészülési mérkőzések is szerepelnek a programunkban, ezek egyeztetése még folyamatban van – kezdte érdeklődésünkre Dévényi János a Vitka SE elnökhelyettese.

Ami a játékosmozgást illeti, érkezett Repák Viktória Hajdúnánásról, Rácz Panna Debrecenből, valamint Kisvárdáról Birta Boglárka, két régi kapusuk pedig szintén Vitka-mezbe öltözik.

Távozott viszont a házi gólkirálynő, az előző szezonban 117 találatig jutott Havavka Anna, aki a német másodosztályban folytatja pályafutását, Katerina Fenynets Hatvanba igazolt, Barati Laura pedig befejezte pályafutását.

– Az előző szezonok eredményes szereplése kötelez bennünket a jövőben is. A megváltozott lebonyolítási rendszerben szinte minden mérkőzés kulcsfontosságú lesz, hiszen minden csapat az első négy hely valamelyikére pályázik az alapszakaszban. Az biztos, hogy számolni kell a Debrecen utánpótláscsapatával, továbbra is jelentős játékerőt képvisel az Ungvár és nem szabad megfeledkeznünk a megyei rivális Mátészalkáról, valamint a hírek szerint sokat erősödött a miskolci csapat, az egri U21-es gárda pedig a mezőny sötét lova lehet. Azt gondolom azonban, hogy nekünk továbbra is helyünk van az élmezőnyben, a felsőházi rájátszásban aztán meglátjuk mire leszünk képesek – latolgatta az esélyeket Dévényi János.