A Nyíregyháza nagy lendülettel és helyenként kifejezetten látványos játékkal kezdett a szombat délutáni meccsen, a kisebb helyzetek mellett kiemelkedett Gregory kapufája. Az agresszív letámadásnak a hetedik percben lett eredménye, ekkor Lakatos László labdaszerzés után megjátszotta Kovács Eriket, aki megszerezte a hazaiak vezető találatát (1–0). Nem sokáig örülhetett a Stúdió, a szlovák ezüstérmes ugyanis a középkezdés utáni első támadásából egyenlített (1–1).

A félidő második felében pontatlanabbá vált a mieink játéka, ami jobb esetben csak a támadásokat akasztotta meg, máskor viszont hátul akadtak kellemetlen pillanatok. A 16. percben is hibát használtak ki a vendégek (1–2), ezúttal azonban a Nyíregyháza válaszolt fél percen belül: Maneca volt a brazil összjáték befejezője (2–2).

A második játékrészben volt dolga a Kosice hórihorgas kapusának, de a frissen beállt Gagyi Sándor is mutatott be védéseket. Itt már kevesebb helyzetet jegyezhettünk fel, így is láthattunk két gólt. A 35. percben Gregory bombája akadt be, nem sokkal később pedig a hazaiak tökéletesen hajtottak végre egy szabadrúgásvariációt, amiből Maneca varrta a labdát a léc alá (4–2).

A Nyíregyháza jövő héten játssza az utolsó felkészülési mérkőzését, majd 14-én a PTE-PEAC ellen megkezdi a bajnokságot.

Futsal: felkészülési mérkőzés

A’Stúdió Futsal Nyíregyháza–Podpor Pohyb Kosice (szlovákiai) 4–2 (2–2)

Continental Aréna, v: Szilágyi Norbert, Szűcs László (Forgács Krisztián)

Nyíregyháza: Petró – Maneca, Gregory, Kovács Á., Öreglaki. Csere: Gagyi, Krajnyák, Kovács E., Lakatos, Kovács R., Urr. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Kosice: Oberman – Baco, Korcek, Marek Kuruc, Marton. Csere: Lukác, Palfi, Matis, Ivan, Levicky, Lesko, Matús Kuruc. Vezetőedző: Richard Baco.

Gól: Maneca 2, Kovács E., Gregory, illetve Marton, Korcek.