Mint az ismert, a Magyar Kézilabda Szövetség megváltoztatta az NB II. menetrendjét, az eddigi hetvenkét csapat helyett a jövőben hatvannégy alakulat nyolc csoportban küzd meg a helyezésekért. Az alapszakaszt ezután rájátszás követi majd, így minden egyes pontnak hatalmas jelentőséggel bír a végelszámolásnál. Ennek szellemében vágott neki a felkészülésnek a Nyírbátor férfi csapata is.

– Augusztus 1-jén kezdtük meg a közös munkát, amelyet a játékosok már három hét egyéni készüléssel a hátuk mögött kezdték meg. Az első két hétben heti négy, a harmadik héttől kezdve három edzést tartunk. Utóbbi ritmust a bajnoki idényben is tartunk majd – kezdte érdeklődésünkre Petneházi Zsolt, a Nyírbátor szakágvezetője. – Nyáron nem volt sem távozónk, sem érkezőnk, így változatlan kerettel várjuk a bajnoki rajtot. Saját nevelésű fiataljaink közül többen csatlakoztak azonban a felnőtt kerethez, akik tehetségükkel, szorgalmukkal vívhatják ki, hogy a bajnokság során is számoljunk velük – tette még hozzá.

Az edzések mellett természetesen felkészülési találkozón is teszteli csapatát Falcsik Miklós edző, megmérkőznek a DEAC II.-vel, Kisvárdával, a Tiszavasvárival és Hajdúböszörménnyel, utóbbival kétszer is.

A szakágvezető elmondta, hogy céljuk az az alapszakasz első négy helyének a valamelyike, természetesen minél több ponttal, hogy minél előnyösebb pozícióban kezdhessék meg a felsőházi rájátszást.

– Megerősödött a mezőny, az új lebonyolítási szisztéma miatt különösen a felsőházi rájátszás tűnik nehéznek. Az alapszakaszban sokan pályáznak az első négy helyre, ezért minden mérkőzésen a legjobbját kell nyújtania a csapatnak. Nekünk sem lehet más a célunk, mint minél több pontot szerezve, az első négyben végezni – fogalmazott Petneházi Zsolt.

A Nyírbátor szeptember 8-án, a komoly terveket szövögető és a Pánczél Zoltánnal, valamint Szűcs Balázzsal megerősített Hajdúszoboszló ellen kezdi meg a pontvadászatot.