Az összetett élmezőnyében tanyázó norvégok, ahogyan az várható is volt, odatették magukat, ám a szlovák bringást nem tudták letaszítani a trónról. Utolsóként az összetett éllovasa, Felix Orn-Kristoff (Norvégia) gurult le a rámpáról, aki egyedüliként tudta négy percen belül abszolválni a távot, ami egyben azt eredményezte, hogy a harmadik szakaszt, s ezzel együtt az összetett versenyt is megnyerte.

„Sok múlott ezen a szakaszon, így koncentráltnak kellett maradnom, de mivel nagyon tetszett ez a rövid pálya és a kanyargós, technikás időfutamok is fekszenek nekem, így bizakodó voltam. Szerencsére az esőt is megúsztuk, azon akár a sárga trikó is elmehetett volna. Boldog vagyok, hogy a világbajnokságot követően megnyertem ezt a viadalt, ez rengeteg motivációt ad a jövőre nézve. Elégedett vagyok a szervezéssel is, tetszettek a szakaszok, minden a legnagyobb rendben volt" – mondta nem sokkal a díjátadót megelőzően Orn-Kristoff, aki a sárga mellett a legjobb elsőéves juniornak járó kék trikót is megszerezte.

Hatalmas harc dúlt a legjobb magyarnak járó megkülönböztető mezért, amelyet végül Balogh Zsombor (MBH Bank Cycling Team) szerzett meg, aki a tizenkettedik helyen végzett a kronón, s ezzel az összetett versenyben is.

„Nagyon sokat készültem erre a versenyre, s mivel időfutam specialistának tartom magam, így bizakodva vártam az utolsó félszakaszt. Tudtam, hogyha jó lábaim lesznek, akkor esélyem lehet a legjobb magyarnak járó megkülönböztető trikóra. Eléggé technikás volt a nyíregyházi pálya, így az tudott elől végezni, aki mert kockáztatni" – ecsetelte a történteket Balogh Zsombor.

Eredmények

2/B szakasz, Nyíregyháza–Nyíregyháza (3,5 km, egyéni időfutam)

1. Felix Orn-Kristoff (Norvégia) 3:59

2. Matthias Schwarzbacher (Szlovákia) + 3 mp

3. Mikal Uglehus (Norvégia) + 3 mp

4. Jesper Stiansen (Norvégia) + 6 mp

5. Kacper Mientki (Lengyelország) + 7 mp

6. Victor Vad (dán, Tscherning Cycling Academy) + 8 mp

7. Daniel Rubes (Csehország) + 9 mp

8. Hugo Rishoj (dán, Tscherning Cycling Academy) + 9 mp

9. Pavel Sumpik (Csehország) + 10 mp

10. Krystof Král (Csehország) + 11 mp

12. Balogh Zsombor (MBH Bank Cycling Team) + 12 mp

Az összetett verseny végeredménye:

1. Felix Orn-Kristoff (Norvégia) 4:49:17

2. Mikal Uglehus (Norvégia) + 16 mp

3. Kacper Mientki (Lengyelország) + 19 mp

4. Matthias Schwarzbacher (Szlovákia) + 23 mp

5. Krystof Král (Csehország) + 25 mp

6. Jesper Stiansen (Norvégia) + 26 mp

7. Simon Gottstein (Szlovákia) + 28 mp

8. Victor Vad (dán, Tscherning Cycling Academy) + 28 mp

9. Daniel Rubes (Csehország) + 29 mp

10. Hugo Rishoj (dán, Tscherning Cycling Academy) + 29 mp

12. Balogh Zsombor (MBH Bank Cycling Team) + 32 mp

A pontversenyben Mikal Uglehus (Norvégia) diadalmaskodott, ezzel megkaparintva a zöld trikó, míg a csapatversenyt a norvég válogatott nyerte.