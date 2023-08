Tíz nap szünet után hétvégén a harmadik fordulóval folytatódik a harmadosztályú pontvadászat. A Kisvárda tartalékcsapata vasárnap délelőtt a REAC-ot látja vendégül a Várkerti Stadionban. A Rákospalotai alakulat másodszor érkezik vármegyénkbe nyáron, júniusban az osztályozó második mérkőzésén Kállósemjénben biztosította be feljutását az NB III.-ba. A nyíregyházi származású Csernák Martint is soraiban tudó alakulat nem is kezdte rosszul a szezont, az első fordulóban sokáig győzelemre álltak az UTE tartalékcsapata ellen, a lila-fehérek azonban az utolsó öt percben két gólt rúgva egalizáltak, a második fordulóban aztán Gyöngyösről elhozták a három pontot. Ami a rétközieket illeti, Gerliczki Máté alakulata a nyitányon hazai pályán vereséget szenvedett a Hatvantól, majd legyőzte az UTE II.-t.

– Annak ellenére, hogy a REAC most jutott fel, nem a kiesés ellen fog harcolni, erős csapatnak tartom őket, így jó mérkőzésre számítok. A tíz napos szünet nem okozott problémát, a szokott ritmusban készültünk. Természetesen mint mindig, ezúttal is a győzelem igényével lépünk a pályára – mondta Gerliczki Máté, a Kisvárda II. edzője.

A Sényő-Carnifex FC a sikeres kupameccset követően hazai pályán a Hatvan ellen folytatja bajnoki szereplését. A heves vármegyeiek remek rajtot vettek, Kisvárdáról három ponttal távoztak, majd a DEAC-ot is legyőzték.

– Minden mérkőzésre megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni, ezért megnéztük ellenfelünk mindkét találkozójukat – kezdte érdeklődésünkre Imrő László, aki Fiumei Viktorral irányítja a Sényő munkáját. – Múlt héten Vámos Gergővel tovább erősödtünk, így tovább bővültek a variációs lehetőségeink. Bízunk a jó folytatásban, szeretnénk a bajnokság elején minél több pontot gyűjteni, hogy viszonylag nyugodtabban tudjunk pályára lépni a folytatásban.

Labdarúgás: NB III.

Észak-keleti csoport, 3. forduló, vasárnap

Kisvárda Master Good III.–REAC, Várkerti Stadion, v.: Tóth T. (Vilmányi, Szabó F.), 11. Sényő Carnfex FC–Hatvan, Sényő, v.: dr. Dédesi (Elek, Bense), 17.30.

További mérkőzések: DVTK–Karcag (11), Cigánd–DVSC II., Putnok–Tiszaújváros, Tiszafüred–Salgótarján, DEAC–Újpest II., Gyöngyös–Eger (mind 17.30).