Hérakleitosz talán legismertebb fennmaradt töredéke a folyó-hasonlat, miszerint „Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba”. A Sényő-Carnifex FC-nek sikerült megcáfolnia az ókori görög filozófus bölcsességét, ugyanis ugyanúgy kaptak ki hazai pályán az NB III., Észak-keleti csoportjának ötödik fordulójában az újonc REAC-tól, mint tették azt az előző körben az UTE II. vendégként. Mindkét alkalommal hátrányba kerültek, majd egyenlítettek, aztán a vezetést is átvették, végül mégis vereséget szenvedtek mindkét alkalommal.

– Megint hátrányból fordítottunk, ez azt mutatja, hogy van tartása a csapatnak. Az viszont érthetetlen számomra, hogy hatvan perc kifogástalan játék után nyolc perc alatt „lerendeztük” magunkat. Utána próbáltunk megújulni, de a nagy kapkodásban ellenfelünk visszajött a meccsbe és növelték előnyünket. Ez különösen azért bosszantó, mert ellenfelünk a 27. percben jutott el először a kapunkig, de abból egyből gólt is lőtt – mondta Fiumei Viktor, aki Imrő Lászlóval irányítja a Sényő munkáját.

Debrecenben fordított volt a forgatókönyv, a DEAC öngóllal szerzett vezetést a Kisvárda tartalékcsapatának, aztán még az első félidőben kétszer is a jó kapuba rúgták a labdát, ezzel visszavéve a vezetést. Fordulás után egalizált a vendéggárda, az eredmény már nem változott a lefújásig. A rétköziek vezetőedzője elégedett volt az eredménnyel.

– Jó erőkből álló DEAC ellen jó mérkőzést játszottunk. Kevés volt a folyamatos játék, inkább a küzdelem dominált. Elkerülhető gólokat kaptunk, de a csapat küzdött végig, és a második félidőben közel álltunk a győzelem megszerzéséhez is, de voltak olyan pillanatok, hogy a DEAC pontrúgásai veszélyesek voltak. Összességében értékes pontot szereztünk – mondta Csernijenko Ruszlan, a Kisvárda II. edzője.

Vasárnap délelőtt a két gárda egymás ellen folytatja a sorozatot Kisvárdán.

A bajnokság állása