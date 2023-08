– Egyes vélemények szerint több embert öl meg a székben ülés, mint az atombomba. Egy magyar fejlesztésű telefonos applikáció segítségével azt is felismerik a szakemberek, ha a sportoló nem aludt megfelelően. A változtatást a civileknek is bármikor el lehet kezdeni, például naponta sokszor álljunk fel, és legalább sétáljunk! Ahogy a ciánszennyezés után a Tisza, a szervezetünk is képes megjavulni. Erről is beszélt a podcastben Zalán Pusztai Sándor kollégáknak.