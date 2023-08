Urbin Tamás a Nyíregyházi Sportcentrum úszószakág-vezetője arról beszélt, hogy szokatlanul hosszú volt a szezon, így most mindenki megérdemel három hét pihenőt, hogy szeptemberben megújult erővel folytassák a munkát.

– Nagy fegyverténynek tartom, hogy Kínában erős mezőnyben dobogó közeli helyezést értek el a lányok. A döntőbe jutás volt a cél és ezt maximálisan teljesítették. Dóritól már régóta vártuk, hogy 2:10-en belül teljesítse a távot, ez sikerült is a középdöntőben, ez pedig erőt és jó alapot adhat a folytatásra. Bianka ugyan nem védte meg a tavaly szerzett országos bajnoki címét, az azonban elismerésre méltó, hogy az úszásnem mindhárom távján a közvetlen élmezőny tagja, kétszáz mellen egyéni csúcsot úszott, ez most az ezüstéremre volt elég. A nemzetközi szövetség döntése alapján a 18 éves lányok jövőre is az ifjúsági korosztályban versenyezhetnek, ez pedig egy eredményes szezont vetít előre számunkra – zárta Urbin Tamás.

– Nagy lehetőség volt, hogy elindulhattam a versenyen, amennyire lehetett megpróbáltam élni is vele. Amiért mentem, azt teljesítettem, áttörtem a 2:10-es határt. A kínaiak remek versenyt rendeztek, minden percét élveztem – mondta Hatházi Dóra.

– Egyik szemem sír, a másik nevet. Örültem volna, ha sikerül megvédeni a címemet. A száz nem sikerült, a kétszáz viszont kifejezetten jól ment, egyéni csúcsot úsztam, az ötvenen van még mit csiszolni, de dolgozunk rajta – fogalmazott Barna Bianka Dorottya. Sztankovics Anna betegsége miatt nem vett részt az eseményen, vele kapcsolatos hír, hogy továbbra is a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben versenyez és 50 gyorson megcélozza az olimpiai szereplést.